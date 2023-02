Lung linh đêm Nguyên tiêu ở phố cổ

Đặc sắc lễ hội Tết Nguyên tiêu ở Hội An

LỆ XUÂN – HỒNG VIỆT | 04/02/2023 - 17:42

(QNO) - Tết Nguyên tiêu (tết Thượng nguyên) là một trong những lễ hội quan trọng có từ lâu đời của cộng đồng cư dân Hội An. Lễ tết này mang những giá trị văn hóa và có những nét đặc trưng riêng so với nhiều nơi ở Việt Nam và châu Á. Ngày 2/2/2023, Bộ VH-TT-DL đã công nhận Tết Nguyên tiêu ở Hội An là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.