Nhói lòng cảnh tan hoang ở bờ biển Cửa Đại

(QNO) - Hơn 2 ki lô mét bờ biển Cửa Đại (Hội An) bị sóng biển đánh gây sạt lở tan hoang những ngày gần đây.

Bờ biển Cửa Đại đang bị sóng biển xâm thực từng ngày.

Theo ghi nhận vào ngày 20/10, từ mép trên của bãi tắm Cửa Đại theo hướng Bắc về phía bãi tắm An Bàng phường Cẩm An (Hội An) có khoảng 10 ngôi nhà và nhà hàng của người dân ở ven biển bị hư hỏng nặng nề do biển xâm thực.

Một số nhà dân sụp đổ hoàn toàn không thể sử dụng.

Ngôi nhà này khá kiên cố giờ chỉ còn lại đống đổ nát, sóng biển khoét sâu vào phần móng nhà. Ảnh: N.Q

Ngoài ra, hàng ngàn mét vuông đất trồng cây lâu năm của người dân khối phố An Bàng, Thịnh Mỹ... dần dần xói mòn. Những hàng dừa, dương liễu do người dân trồng để chắn sóng, gió nằm ngã la liệt, trơ gốc rễ lên mặt đất. Bờ kè biển bị sạt lở vào sâu cách mép nước biển hàng chục mét. Hiện tại, người dân ở khu vực này đang sống trong tình trạng bất an và lo lắng.

Bà Nguyễn Thị Hoa (khối Thịnh Mỹ, phường Cẩm An) cho biết, sóng biển cao hơn 3 mét, khiến hơn 600 mét vuông đất trồng cây dừa, dương liễu của gia đình bà ngã sạch. Sau một đêm cơn sóng dữ, đất vườn bỗng hóa thành bờ biển.

"Ngôi nhà của em trai tôi bị sụp đổ hoàn toàn. Bao nhiêu tiền của em trai tích góp đầu tư để xây dựng nhà vừa ở kết hợp kinh doanh, giờ thì chẳng biết trú ẩn ở đâu khi mùa mưa đang còn dài" - bà Hoa xót xa.

Khách sạn, nhà hàng bỏ hoang không thể kinh doanh. Ảnh: N.Q

Đường giao thông ven biển cũng bị hư hại nặng nề. Ảnh: N.Q

Sóng lớn đã đào hàm ếch dưới móng nhà dân ở ven biển khối Thịnh Mỹ (phường Cẩm An). Ảnh: N.Q

Người dân phường Cẩm An cho đất cát vào bao để tạm thời giữ bờ kè. Ảnh: N.Q

Cọc tre được đóng âm sâu hơn 3m, nay lộ lên cả mặt đất. Ảnh: N.Q

Đặt biển cảnh báo để du khách, người dân không đến nơi nguy hiểm Ảnh: N.Q

[VIDEO] - Bờ biển Cửa Đại bị sạt lở tan hoang: