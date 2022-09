Thiêng liêng chào cờ tại cột mốc biên cương ngày Quốc khánh

Tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn lưới điện cao áp dịp lễ Quốc khánh 2.9

VIỆT HẢO – CHÍ SỸ | 31/08/2022 - 08:06

(QNO) - Thực hiện chương trình công tác năm 2022 của Ban chỉ đạo Bảo vệ công trình lưới điện cao áp tỉnh Quảng Nam, Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh phối hợp Công ty Điện lực Quảng Nam tổ chức kiểm tra, tăng cường công tác bảo đảm an ninh, an toàn lưới điện cao áp trên địa bàn tỉnh trước lễ Quốc khánh 2.9 năm 2022.