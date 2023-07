Trình diễn văn hóa vùng cao Bắc Trà My

Khai mạc Lễ hội quế Trà My 2023

H.QUÂN - L.DIỄM | 05/07/2023 - 21:38

(QNO) - Tối nay 5/7, tại huyện Bắc Trà My đã khai mạc Lễ hội quế Trà My năm 2023, với chủ đề “Trà My - Cao Sơn Ngọc Quế”. Đến dự có Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Huỳnh Thị Thùy Dung, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Công Thanh và đại diện lãnh đạo sở, ngành, các huyện trên địa bàn tỉnh.