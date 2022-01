Xử lý "ma men"

Những tổ chốt chặn tuần tra, kiểm soát của lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ, đường sắt và Cảnh sát cơ động liên tục được duy trì ở các tuyến trọng điểm, tập trung xử lý vi phạm về nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện.

Máy đo báo nồng độ cồn của người này khá cao, vượt so với quy định.

Hoạt động này đã góp phần quan trọng lập lại trật tự an toàn giao thông, kiềm giảm nguy cơ nảy sinh tai nạn. Tuy nhiên, việc xử lý vi phạm đối với người sử dụng rượu bia khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông trên thực tế rất phức tạp. Người vi phạm bất hợp tác, thậm chí gây rối khi bị cảnh sát giao thông phát hiện, yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn.

Thanh niên lấy lý do “sợ lây dịch Covid-19” để tránh đo nồng độ cồn. Mất rất nhiều thời gian giải thích, CSGT mới tiến hành kiểm tra nồng độ cồn của người này.

Theo Phòng CSGT Công an tỉnh, quy định mới trong xử phạt hành chính đối với các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông phức tạp hơn so với trước, nhiều nội dung mới do đó CSGT phải mất khá nhiều thời gian để xử lý mỗi trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Trung bình có hàng chục trường hợp vi phạm nồng độ cồn bị xử lý sau mỗi ca tuần tra. Đơn vị này vừa phải tăng cường lực lượng, vừa huy động thêm sự hỗ trợ của cảnh sát cơ động để kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm giao thông, đặc biệt là vi phạm nồng độ cồn.

Cảnh sát cơ động tuần tra và lập biên bản một thanh niên chở ba, không đội mũ bảo hiểm trên địa bàn TP.Tam Kỳ.

Cùng với CSGT, hàng đêm, tổ tuần tra của Cảnh sát cơ động thường xuyên hoạt động ở các tuyến trọng điểm, xử lý các trường hợp điều khiển xe tốc độ cao, tụ tập gây mất an ninh trật tự, sử dụng bia rượu khi điều khiển phương tiện. Sự hiện diện của lực lượng này đã góp phần đáng kể lập lại an ninh trật tự, dẹp nạn “quái xế”, góp phần vì một cái tết an vui cho người dân.

Người vi phạm không chịu ký vào phiếu đo nồng độ cồn và liên tục yêu cầu điện thoại “cầu cứu”.

Cảnh sát cơ động tuần tra đêm từ 20 giờ đến rạng sáng hôm sau.

Cảnh sát cơ động tăng cường hỗ trợ lực lượng tuần tra.