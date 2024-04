Bạn cần biết Phongtro123 cung cấp giải pháp cho thuê phòng trọ chất lượng tại TP.Hồ Chí Minh (PR) - Hiện nay, việc tìm thuê phòng trọ tại các thành phố lớn như Hồ Chí Minh đang "hot" đối với các bạn sinh viên, người lao động hoặc công nhân. Tuy nhiên, để tìm kiếm được một nơi ở an ninh, tiện nghi và giá cả hợp lý là điều không hề dễ dàng. Trong bài biết này, chúng tôi xin chia sẻ đến các bạn giải pháp tìm thuê phòng trọ TPHCM giá rẻ và chất lượng tại Phongtro123.

Tình hình cho thuê phòng trọ TPHCM hiện nay

Theo những số liệu mà Phongtro123.com đã thu thập, TPHCM đang triển khai mạnh mẽ hàng loạt dự án NOXH và chung cư cao tầng. Tuy nhiên, với sự gia tăng nhanh chóng của dân số và người lao động di cư vào thành phố làm việc, nhu cầu về chỗ ở ngày càng tăng lên. Điều này dẫn đến tình trạng thiếu hụt nguồn cung cho thuê phòng trọ tại TPHCM. Chính vì thế, hơn 60.000 hộ gia đình đã đầu tư phát triển các khu dãy trọ với hơn 560.000 phòng trọ đủ mọi loại hình khác nhau. Trong đó, có khoảng 38.000 khu trọ tập trung (357.246 phòng trọ) và 25.670 nhà ở ngăn phòng cho thuê (202.973 phòng trọ). Nhờ vậy đã giải quyết được nhu cầu thuê nhà trọ cho hơn 1,4 triệu công nhân và người lao động.

Tình trạng cho thuê phòng trọ tại TP. Hồ Chí Minh hiện nay.

Mặt khác, giá thuê phòng trọ Hồ Chí Minh đang có xu hướng tăng nhanh vượt quá khả năng chi trả của người dân. Nhiều người phải tìm đến những phòng trọ "SLEEPBOX" chật hẹp. Theo báo cáo từ Sở Xây Dựng về công tác an toàn PCCC và CHCN với các cơ sở kinh doanh cho thuê phòng trọ, căn hộ mini, nhà cho thuê,... Kết quả cho thấy, 90% nhà trọ "SLEEPBOX" đạt tiêu chuẩn về diện tích 5m2/giường và an toàn về PCCC. Tuy nhiên, gần 70 công trình cho thuê phòng hoặc giường "hộp ngủ" có số lượng người vượt ở vượt quá diện tích cho phép. Hơn nữa, 30% số lượng phòng trọ không đảm bảo điều kiện PCCC; hoặc tiềm ẩn những nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng do các sự cố cháy nổ hoặc thoát hiểm.

Bên cạnh đó, một cuộc khảo sát của Liên đoàn Lao động TPHCM cho biết, khoảng 60% người dân nhập cư để sinh sống và làm việc. Và họ có nhu cầu tìm thuê những căn phòng trọ với mức giá dưới 1,5 triệu/tháng (cao nhất là giá thuê không vượt quá 20% thu nhập của họ). Chính vì thế, chính quyền địa phương cần có những giải pháp nhằm khuyến khích các chủ nhà trọ trong việc xây dựng hoặc cải tạo nhà ở. Đặc biệt, cần xem xét giảm mức thuế TNCN (hiện tại là 7%) để chủ trọ có thể giảm giá cho thuê trọ. Ngoài ra, Phongtro123 cũng là giải pháp giúp người dân có thể tìm được phòng trọ tại TPHCM với giá rẻ mà an toàn. Vậy Phòng trọ 123 có thực sự tối ưu hay không?

Giải pháp cho thuê phòng trọ TPHCM tại Phongtro123

Được ra mắt từ năm 2015, Phongtro123 đã trở thành trang web hàng đầu về tìm kiếm và đăng tin cho thuê phòng trọ tại TPHCM. Với kho dữ liệu khổng lồ hơn 120.000 tin đăng khổng lồ, Phongtro123 cung cấp cho người dùng sự đa dạng về lựa chọn nơi ở từ các quận huyện khác nhau. Người thuê có thể dễ dàng tìm kiếm phòng trọ theo các tiêu chí như diện tích, giá cả và tiện ích xung quanh.

Giải pháp cho thuê phòng trọ TPHCM giá rẻ tại Phongtro123.

Hơn nữa, Phongtro123 cam kết về chất lượng phòng trọ đảm bảo cho người thuê. Các căn hộ, phòng trọ được đăng tải trên website đều được kiểm tra kỹ lưỡng về vệ sinh, trang thiết bị và tiện nghi. Điều này giúp bạn hoàn toàn yên tâm về điều kiện sống và làm việc tại nơi ở mà bạn chọn. Chính vì thế, website Phongtro123 đã được hơn 2,5 triệu người tin dùng và truy cập hàng tháng.

Phongtro123 cũng có đội ngũ CSKH chuyên nghiệp sẵn sàng hỗ trợ bạn trong việc tìm kiếm và đăng tin phòng trọ sao cho hiệu quả. Không những thế, chúng tôi còn cung cấp hàng loạt các gói tin đăng từ miễn phí cho đến có phí phù hợp với mọi ngân sách. Ngoài ra, còn có nhiều chương trình khuyến mãi dành cho khách đăng tin tại Phongtro123. Điển hình nhất là 2 chương trình: "TẶNG 50% GIÁ TRỊ NẠP TIỀN CHO THÀNH VIÊN MỚI" từ ngày 10 - 15 hàng tháng và "TRI ÂN KHÁCH HÀNG LÂU NĂM" với nhiều ưu đãi hấp dẫn.

Việc sử dụng dịch vụ của Phongtro123 không chỉ giúp người thuê tiết kiệm thời gian và chi phí. Mà nó còn đảm bảo chất lượng và hiệu quả trong việc tìm kiếm nơi ở lý tưởng. Mong rằng bạn sẽ có một trải nghiệm tìm phòng trọ TPHCM tốt nhất tại Phongtro123!

Thông tin liên hệ

- Trang chủ: https://phongtro123.com

- Hotline CSKH: 0902.657.123 – 0901.424.123 – 0903.007.123

- Email liên hệ: cskh.phongtro123@gmail.com

- Địa chỉ: SAV3-02-34 The Sun Avenue, 28 Mai Chí Thọ, An Phú, TP Thủ Đức.