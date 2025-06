Xã hội

Phụ nữ Quảng Nam quản lý 1.311 tổ vay vốn với dư nợ đạt 3.777 tỷ đồng

(QNO) - Theo bà Đặng Thị Lệ Thủy - Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Quảng Nam, tính đến 31/5/2025, tổng dư nợ ủy thác từ Ngân hàng CSXH tỉnh Quảng Nam do các cấp Hội phụ nữ tỉnh quản lý là 1.311 tổ tiết kiệm và vay vốn (TK&VV), dư nợ đạt 3.777 tỷ đồng (chiếm 40,2% dư nợ ủy thác), tăng hơn 130,5 tỷ đồng so với đầu năm, với 56.118 khách hàng còn dư nợ. Một số đơn vị có dư nợ và tỷ lệ tăng trưởng như Nam Giang, Phước Sơn , Hội An, Thăng Bình...