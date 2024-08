Quốc phòng - An ninh Phường Điện Nam Đông thực hiện tốt phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (QNO) – Sáng 18/8, UBND phường Điện Nam Đông (thị xã Điện Bàn) tổ chức kỷ niệm 19 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Đây cũng là đơn vị được chọn làm điểm của thị xã Điện Bàn.

Khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân đã có thảnh tích xuất sắc tại hội nghị. Ảnh: T.H

Thời gian qua, Đảng ủy, UBND phường và Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phường Điện Nam Đông đã đề ra nhiều chủ trương, giải pháp chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc từng bước đi vào cuộc sống.

Trong năm 2023 và 6 tháng đầu năm 2024, trên địa bàn phường xảy ra 13 vụ phạm pháp hình sự và đánh bạc với 27 đối tượng; xử phạt vi phạm hành chính 16 vụ với 38 đối tượng, phạt tiền hơn 98 triệu đồng. Công an phường đã cảm hóa 9 đối tượng lầm lỗi tại gia đình và khu dân cư; tiếp nhận, quản lý, giáo dục 12 người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng, không để người nào tái phạm.

Hiện phường đang quản lý 4 đối tượng sau cai nghiện; phối hợp với Ban nhân dân các khối phố hòa giải thành công 10 vụ tranh chấp, mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân… góp phần giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn. Hiện, có 2 mô hình do Công an phường Điện Nam Đông tham mưu xây dựng, quản lý và hoạt động có hiệu quả như mô hình “Khu nhà trọ tự quản về an ninh, trật tự năm 2019”, mô hình “Phòng chống tội phạm qua mạng xã hội”…

Tại chương trình, UBND phường ra mắt, ký kết giao ước thi đua thực hiện mô hình “Tổ tuyên truyền quản lý, giáo dục, giúp đỡ thanh, thiếu niên vi phạm pháp luật và có nguy cơ vi phạm pháp luật”.