Bạn cần biết Quà tặng mạ vàng ý nghĩa nhất tặng gia chủ nhân dịp tân gia (PR) - Tân gia – một khởi đầu mới, một chương mới trong cuộc đời. Bạn có muốn món quà của mình không chỉ đẹp, sang trọng, mà còn thay lời chúc phúc chân thành đến gia chủ? Quà tặng mạ vàng 24K, với vẻ đẹp lấp lánh và ý nghĩa phong thủy sâu sắc, sẽ là lựa chọn hoàn hảo để bạn gửi gắm những điều tốt đẹp nhất. Hãy cùng khám phá 7 gợi ý quà tặng mạ vàng 24K không chỉ "đẹp phần nhìn" mà còn "trọn vẹn phần ý" dưới đây:

1. Tranh Thuyền Buồm Mạ Vàng 24K

Còn gì tuyệt vời hơn khi gửi đến gia chủ lời chúc "thuận buồm xuôi gió" trong mọi việc? Hình ảnh con thuyền căng buồm, lướt sóng ra khơi, không chỉ tượng trưng cho sự nghiệp hanh thông, mà còn là biểu tượng của ý chí, khát vọng vươn tới thành công.

●Vị trí: Phòng khách, phòng làm việc.

●Gợi ý: Chọn tranh có chi tiết sóng nước, cánh buồm no gió để tăng thêm tính thẩm mỹ và ý nghĩa.

2. Cây Tài Lộc Mạ Vàng 24K

Bạn muốn chúc gia chủ tiền tài dồi dào, làm ăn phát đạt? Cây Tài Lộc mạ vàng 24K, với những tán lá xum xuê kết từ đồng tiền vàng óng ánh, chính là lời chúc phúc trọn vẹn nhất. Món quà này không chỉ đẹp mắt, mà còn mang năng lượng tích cực, thu hút tài lộc vào nhà.

●Vị trí: Bàn làm việc, kệ trang trí, phòng khách.

●Gợi ý: Chọn mẫu cây có kết hợp đá thạch anh để tăng thêm linh khí.

3. Tranh Hoa Sen Mạ Vàng 24K

Hoa sen – loài hoa "gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn". Treo một bức tranh hoa sen mạ vàng 24K trong nhà, không chỉ là để trang trí, mà còn là để nhắc nhở về sự kiên cường, vươn lên trong mọi hoàn cảnh. Món quà này còn mang ý nghĩa về sự bình an, tài lộc và hạnh phúc.

●Vị trí: Phòng khách, phòng thờ.

●Gợi ý: Chọn tranh có hình đầm sen hoặc đôi hoa sen để tăng thêm ý nghĩa hài hòa.

4. Mô Hình Thuyền Buồm Mạ Vàng 24K

Nếu gia chủ là người có chí lớn, thích chinh phục những thử thách, thì mô hình thuyền buồm mạ vàng 24K sẽ là món quà vô cùng ý nghĩa. Nó không chỉ thể hiện khát vọng vươn xa, mà còn là biểu tượng của sự đẳng cấp, giàu có.

●Vị trí: Phòng làm việc, kệ trưng bày.

●Gợi ý: Chọn mô hình có kích thước vừa phải, phù hợp với không gian.

5. Tranh Chim Công Mạ Vàng 24K

Chim công, với bộ lông vũ rực rỡ, kiêu sa, là biểu tượng của danh vọng, quyền quý và may mắn. Treo một bức tranh chim công mạ vàng trong nhà, không chỉ để làm đẹp, mà còn để cầu mong tài lộc, uy tín và sự thịnh vượng.

●Vị trí: Phòng khách, hoặc một vị trí trang trọng trong nhà.

●Gợi ý: Chọn tranh đôi chim công để gửi thêm thông điệp về hạnh phúc lứa đôi.

6. Chậu Hoa Lan Mạ Vàng 24K

Hoa lan – nữ hoàng của các loài hoa, tượng trưng cho sự thanh tao, quý phái. Một chậu hoa lan mạ vàng 24K sẽ là món quà tân gia vô cùng sang trọng, tinh tế, thay cho lời chúc gia chủ luôn sung túc, an khang.

●Vị trí: Bàn tiếp khách, phòng khách.

●Gợi ý: Chọn mẫu hoa lan có dáng vẻ tự nhiên, hoa nở rộ, kết hợp với đế gỗ sang trọng.

7. Tranh Chữ "Phúc" Hoặc "Lộc" Mạ Vàng 24K

Đơn giản mà ý nghĩa, tranh chữ "Phúc" hoặc "Lộc" mạ vàng 24K là món quà truyền thống, nhưng không bao giờ lỗi thời. Chữ "Phúc" mang ý nghĩa hạnh phúc, an lành, còn chữ "Lộc" tượng trưng cho tài lộc, may mắn. Món quà này như một lời cầu chúc chân thành, mong gia chủ luôn được hưởng phúc lộc dồi dào.

●Vị trí: Phòng khách, phòng làm việc.

●Gợi ý: Chọn tranh có nét chữ thư pháp mềm mại, kết hợp với khung gỗ sang trọng.

Một số lưu ý khi tặng quà, những món quà không nên tặng:

●Dao, kéo, nĩa: Mang ý nghĩa chia cắt

●Bể cá: Dễ mất mát tài lộc

●Đồng hồ: Mang ý nghĩa không hay.

Nói về quà tặng tân gia và khác biệt so với thị trường, kể cả so với những ý tưởng trên có lẽ không đâu bằng Phúc Tường Gold. Ở đây có những món quà tân gia bằng đồng, bạc mạ vàng 24k được chế tác tinh xảo, từ tranh treo tường, để bàn hay tượng, mô hình kiến trúc. Tất cả đều khẳng định chất lượng vượt trội của thương hiệu này. Do đó nếu bạn muốn đặt mua hoặc thiết kế riêng, có thể liên hệ Phúc Tường Gold qua số điện thoại trên website của họ để được tư vấn chi tiết. Những món quà này không chỉ đẹp mắt mà còn mang ý nghĩa sâu sắc, chắc chắn sẽ làm hài lòng gia chủ trong dịp tân gia!

Phúc Tường Gold - Quà tặng mạ vàng 24k cao cấp:

● Website khác: https://phuctuonggold.com/danh-muc/qua-mung-tan-gia/

● Hotline: 0814.994.555 - 076.5500.666

● Showroom Hà Nội: 413 Nguyễn Khang, Cầu Giấy, Hà Nội.

● Showroom Nghệ An: 50 An Dương Vương, Tp. Vinh.

● Showroom Hồ Chí Minh: 175 Nguyễn Văn Trỗi, Q. Phú Nhuận, TP.HCM.