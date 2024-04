Quốc phòng Quân khu 5 kiểm tra nhiệm vụ quân sự, quốc phòng tại Tiểu đoàn 70 (QNO) - Sáng 25/4, đoàn công tác Quân khu 5 do Thiếu tướng Nguyễn Quốc Hương - Phó Tư lệnh Quân khu làm trưởng đoàn đến kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng tại Tiểu đoàn 70 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Nam), đứng chân trên đảo Cù Lao Chàm, TP.Hội An.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Hương - Phó Tư lệnh Quân khu 5 thăm và làm việc tại Tiểu đoàn 70. Ảnh: TUẤN ANH

Đoàn trực tiếp kiểm tra công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu tại trận địa pháo phòng không 37mm; kiểm tra công tác xây dựng nền nếp chính quy, nơi ăn ở, sinh hoạt của bộ đội tại Đại đội Bộ binh 1 và Đại đội Pháo mặt đất; kiểm tra hệ thống nhà kho, công tác bảo quản, bảo dưỡng vũ khí trang bị kỹ thuật có trong biên chế của Tiểu đoàn 70 và các đại đội.

Lãnh đạo Tiểu đoàn 70 cũng báo cáo đoàn công tác một số kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2023 và quý I/2024.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Hương kiểm tra vũ khí trang bị tại Đại đội Pháo mặt đất. Ảnh: TUẤN ANH

Qua kiểm tra, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Hương - Phó Tư lệnh Quân khu 5 biểu dương, đánh giá cao nỗ lực, cố gắng của Tiểu đoàn 70 trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Hương yêu cầu cấp ủy, chỉ huy đơn vị chú trọng công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ, chiến sĩ; nhất là huấn luyện các phương án chiến đấu bảo vệ đảo, phương án cứu hộ, cứu nạn khi có thiên tai xảy ra trên địa bàn.

Chủ động phối hợp với các lực lượng biên phòng, công an tuần tra, kiểm tra, kiểm soát địa bàn, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Tiểu đoàn 70 chú trọng đảm bảo an toàn trong mọi hoạt động; nhất là an toàn giao thông, bảo vệ tuyệt đối an toàn hệ thống kho vũ khí - đạn.

Thường xuyên liên hệ chặt chẽ, giữ vững mối quan hệ đoàn kết gắn bó với cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân, xây dựng thế trận lòng dân ngày càng vững chắc, góp phần bảo vệ sự bình yên trên tuyến tiền tiêu của quê hương.