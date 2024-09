Du lịch Quảng bá du lịch Quảng Nam tại Hội chợ Du lịch quốc tế thành phố Hồ Chí Minh (QNO) - Sáng 5/9, tại TP.Hồ Chí Minh khai mạc Hội chợ Du lịch quốc tế TP.Hồ Chí Minh - ITE HCMC lần thứ 18 năm 2024 với chủ đề "Du lịch bền vững - Kiến tạo tương lai".

Tại hội chợ, ngành du lịch Quảng Nam phối hợp tổ chức gian hàng du lịch Quảng Nam - Đà Nẵng - Thừa Thiên Huế - Quảng Bình - Quảng Trị "Miền di sản diệu kỳ" với diện tích 90m². Ảnh: P.V

ITE HCMC 2024 thu hút sự tham gia của 38 tỉnh, thành trên cả nước, đặc biệt các đối tác quốc tế đến từ các thị trường Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, Malaysia, Lào… và được tổ chức theo hình thức sự kiện trực tiếp kết hợp với các sự kiện trực tuyến như gian hàng trực tuyến 2D, lịch hẹn trực tuyến giữa người mua quốc tế và người bán góp phần tăng cường hiệu quả của sự kiện.

Tại hội chợ, ngành du lịch Quảng Nam phối hợp tổ chức gian hàng du lịch Quảng Nam - Đà Nẵng - Thừa Thiên Huế - Quảng Bình - Quảng Trị "Miền di sản diệu kỳ" với diện tích 90m².

Đồng hành cùng ngành du lịch Quảng Nam có 9 đơn vị, doanh nghiệp gồm: Phòng VH-TT TP.Hội An, Almanity Hoi An Resort & Spa, Bellerive Hoi An Resort and Spa, Citadines Pearl Hoi An, Hoi An Historic Hotel, Moodhoian Riverside Resort & Spa, Wafaifo Resort Hoi An, Venus Travel Hoian và Nhà hàng Bếp Tre.

Giới thiệu, xúc tiến sản phẩm - dịch vụ du lịch đến đối tác tại ITE HCM 2024. Ảnh: P.V

Dịp này, ngành du lịch Quảng Nam đã trưng bày ấn phẩm, vật phẩm, các sản phẩm OCOP địa phương; cung cấp thông tin, hình ảnh, giới thiệu điểm đến, sự kiện, chương trình khuyến mại, kích cầu du lịch; trình chiếu video quảng điểm đến và các sản phẩm dịch vụ du lịch của doanh nghiệp...

Các đơn vị, doanh nghiệp du lịch tham gia giới thiệu chào bán các sản phẩm, dịch vụ du lịch tại gian hàng; kết nối, gặp gỡ các đối tác tại hội chợ; tổ chức chương trình hoạt náo, tặng quà lưu niệm cho du khách tham gia các chương trình hội nghị, hội thảo, tọa đàm trong khuôn khổ hội chợ.

ITE HCMC 2024 kéo dài đến ngày 7/9 là cơ hội để các bên liên quan trong ngành du lịch Quảng Nam tăng cường hợp tác, liên kết đẩy mạnh công tác truyền thông, quảng bá, giới thiệu điểm đến, sản phẩm, dịch vụ du lịch Quảng Nam đến các đơn vị doanh nghiệp du lịch, cơ quan báo chí, các đối tác tại thị trường trọng điểm TP.Hồ Chí Minh, các đối tác trong nước, quốc tế, người dân và du khách tại hội chợ. Đồng thời, nâng cao năng lực cạnh tranh và sức hấp dẫn của "Quảng Nam - Điểm đến du lịch xanh".