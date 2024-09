Du lịch Quảng bá, xúc tiến du lịch Quảng Nam tại Quảng Tây, Trung Quốc (QNO) - Từ ngày 21-28/9, Sở VH-TT&DL Quảng Nam phối hợp các cơ quan, ban ngành tổ chức hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch Quảng Nam tại tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc.

Đại biểu Quảng Nam tham gia quảng bá, xúc tiến du lịch Quảng Nam tại tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Ảnh: Sở VH-TT&DL Quảng Nam.

Tại các sự kiện, ngành du lịch Quảng Nam đã tổ chức quảng bá, giới thiệu hình ảnh văn hóa, du lịch, sản phẩm OCOP địa phương thông qua hình thức chiếu phim du lịch Quảng Nam, trưng bày ấn phẩm, vật phẩm du lịch chung của tỉnh và của các doanh nghiệp như Almanity Hoi An Resort & Spa, Bliss Hoi An Beach Resort & Wellness, Citadines Pearl Hoi An, Venus Travel, Hotel Royal Hoi An - Mgallery, Wyndham Hoi An Royal Beachfront Resort & Villas...

Ngành du lịch Quảng Nam đã tổ chức quảng bá, giới thiệu hình ảnh văn hóa, du lịch, sản phẩm OCOP địa phương tại sự kiện. Ảnh: Sở VH-TT&DL Quảng Nam.

Theo lãnh đạo Sở VH-TT&DL, trong khuôn khổ hoạt động, đoàn đã thăm, làm việc với lãnh đạo Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây; dự khai mạc Hội chợ Trung Quốc - ASEAN 2024 lần thứ 21 (CAEXPO) và Hội nghị thượng đỉnh Thương mại Đầu tư Trung Quốc - ASEAN.

Quảng Nam còn phối hợp trưng bày, giới thiệu không gian văn hóa, du lịch của tỉnh tại Diễn đàn quảng bá địa phương nước ngoài kết nghĩa với Quảng Tây và Hội chợ Trung Quốc - ASEAN lần thứ 21; thăm và làm việc tại thành phố Quế Lâm về công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa du lịch.

Dịp này, lãnh đạo Sở VH-TT&DL tham gia cùng đoàn đại biểu của tỉnh do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam - Hồ Quang Bửu làm trưởng đoàn, sang thăm, làm việc tại tỉnh Cam Túc với các nội dung:

Tham gia các buổi gặp gỡ và làm việc, trao đổi ký kết hợp tác hữu nghị với đoàn Đại biểu cấp cao tỉnh Cam Túc.

Thăm, khảo sát tại công ty dược liệu Cam Túc để nghiên cứu, trao đổi về xúc tiến hợp tác trên lĩnh vực sâm và dược liệu.

Dự khai mạc Hội chợ Triển lãm văn hóa quốc tế Đôn Hoàng “Vành đai và Con đường” lần thứ 7 năm 2024 tại tỉnh Cam Túc.

Hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch Quảng Nam trong chuyến công tác lần này mở ra nhiều nội dung hợp tác mới với các tỉnh tại Trung Quốc. Ảnh: Sở VH-TT&DL Quảng Nam.

Hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch Quảng Nam trong chuyến công tác lần này mở ra nhiều nội dung hợp tác mới với các tỉnh tại Trung Quốc góp phần thu hút thêm lượng khách từ thị trường này đến Quảng Nam trong thời gian đến.