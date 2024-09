Xã hội Quảng Nam: 2 ngày nghỉ dịp lễ 2/9 không xảy ra tai nạn giao thông (QNO) - Chánh Văn phòng Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh Quảng Nam - ông Phan Đức Tiễn cho biết, qua thống kê của Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh, qua 2 ngày nghỉ dịp lễ Quốc khánh 2/9, trên địa bàn tỉnh không xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng nào.

Thanh tra Sở GTVT Quảng Nam kiểm tra bến phà Tam Quang - Tam Hải dịp nghỉ lễ 2/9. Ảnh: C.T

Thực hiện theo sự chỉ đạo của UBND tỉnh, Ban ATGT tỉnh và Giám đốc Công an tỉnh, trong ngày 31/8, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã tổ chức tuần tra 44 ca với 173 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia bảo đảm trật tự ATGT. Qua thực thi công vụ, lực lượng chức năng phát hiện 150 trường hợp vi phạm trật tự ATGT, ước tính tiền phạt hơn 351 triệu đồng; ra quyết định xử phạt 148 trường hợp với số tiền hơn 417 triệu đồng; tạm giữ 42 phương tiện, tước 46 giấy phép lái xe.

Cảnh sát giao thông lập biên bản trường hợp vi phạm ATGT. Ảnh: C.T

Phòng Cảnh sát giao thông còn phân công 2 cán bộ chiến sĩ tham gia Tổ liên ngành đường thủy nội địa cấp tỉnh kiểm tra tại địa bàn TP.Hội An và đã lập 2 biên bản làm việc đối với 2 bến thủy nội địa (bến Cửa Đại do Ban Quản lý bến thủy bộ TP. Hội An quản lý; bến Cù Lao Chàm do UBND xã Tân Hiệp quản lý).

[VIDEO] - Hành khách đi trên tuyến đường thủy nội địa Cửa Đại - Cù Lao Chàm dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9:

Tổ liên ngành đề nghị 35 đơn vị kinh doanh vận tải và 62 người điều khiển phương tiện trên tuyến Cửa Đại - Cù Lao Chàm viết cam kết chấp hành nghiêm các quy định về Luật Giao thông đường thủy nội địa. Đồng thời, phát 150 tờ rơi tuyên truyền và 30 cuốn in nội dung Nghị định số 139, ngày 31/12/2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa.

Kiểm tra hoạt động kinh doanh vận tải khách tại Cảng hàng không Chu Lai. Ảnh: C.T

Trong ngày 1/9, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh tổ chức tuần tra 57 ca với 257 lượt cán bộ chiến sĩ bảo đảm trật tự ATGT. Qua đây, phát hiện 225 trường hợp vi phạm, ước tính tiền phạt hơn 684 triệu đồng, tạm giữ 102 phương tiện, tước 15 giấy phép lái xe.