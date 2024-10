Nhà đất Quảng Nam ban hành quy định hạn mức giao, công nhận quyền sử dụng đất (QNO) - UBND tỉnh Quảng Nam vừa có Quyết định ban hành Quy định hạn mức giao, hạn mức công nhận quyền sử dụng đất, hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất, diện tích tối thiểu được tách thửa, hợp thửa đối với các loại đất trên địa bàn tỉnh.

Quy định gồm 4 chương 17 điều; trong đó đáng chú ý quy định về phân định khu vực để áp dụng hạn mức công nhận quyền sử dụng đất, hạn mức giao đất (Điều 4).

Cụ thể, khu vực I gồm các phường thuộc TP.Hội An, TP.Tam Kỳ và thị xã Điện Bàn; thị trấn thuộc các huyện Đại Lộc, Duy Xuyên, Thăng Bình, Núi Thành, Quế Sơn, Tiên Phước, Hiệp Đức, Phú Ninh; thửa đất có mặt tiếp giáp với đường quốc lộ, đường tỉnh (tỉnh lộ), đường huyện.

Khu vực II gồm các thị trấn hoặc phường được thành lập hoặc sáp nhập từ sau ngày 1/6/2015 trên địa bàn tỉnh. Các xã thuộc các huyện, thị xã, thành phố Đại Lộc, Duy Xuyên, Thăng Bình, Núi Thành, Quế Sơn, Phú Ninh (trừ xã Tam Lãnh), Tiên Phước, Hiệp Đức, Điện Bàn, Tam Kỳ, Hội An (trừ xã Tân Hiệp); thị trấn thuộc các huyện Bắc Trà My, Phước Sơn, Nam Giang và Đông Giang; trung tâm huyện lỵ Nông Sơn, Nam Trà My và Tây Giang.

Khu vực III gồm các xã còn lại trừ khu vực I và khu vực II.

Diện tích đất ở để giao cho cá nhân để xây dựng nhà ở tại đô thị và nông thôn được phân theo khu vực I không quá 200m2; khu vực II không quá 300m2; khu vực III không quá 400m2.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 1/11/2024 và thay thế Quyết định số 15, ngày 5/11/2020 của UBND tỉnh ban hành Quy định hạn mức giao, hạn mức công nhận quyền sử dụng đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và Quyết định số 340, ngày 1/2/2021 của UBND tỉnh về việc ban hành và đính chính Quyết định ban hành Quy định hạn mức giao, hạn mức công nhận quyền sử dụng đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.