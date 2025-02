Quảng Nam chăm lo tết chu đáo, nhân dân đón tết an vui, đầm ấm, tiết kiệm

Các đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết - Ủy viên dự khuyến Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Dũng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Văn Dũng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Lê Trí Thanh - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì hội nghị.

Theo báo cáo của UBND tỉnh, tập trung chăm lo chu đáo tết cho nhân dân, lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các sở, ban, ngành, địa phương đã tổ chức viếng hương, thăm, tặng quà của Chủ tịch nước, của tỉnh đến các đồng chí lão thành cách mạng, gia đình chính sách, các đối tượng người có công, các đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, các già làng, trưởng bản, người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số, công nhân, người lao động… trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025, với tổng kinh phí hơn 132,8 tỷ đồng.

Qua theo dõi tổng hợp báo cáo của các doanh nghiệp, tiền lương bình quân năm 2024 trong các loại hình doanh nghiệp hơn 10,7 triệu đồng/người/tháng, giảm 0,67% so với tiền lương bình quân năm 2023. Tiền lương bình quân cao nhất trả cho người lao động là gần 25,3 triệu đồng/người/tháng; tiền lương bình quân thấp nhất là 4 triệu đồng/người/tháng.

Về chăm sóc sức khỏe nhân dân, công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, báo cáo cho biết, từ ngày 25/1/2025 đến ngày 2/2/2025, có 5.022 trường hợp vào viện tại 34 cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh. Trong đó chuyển viện 359 trường hợp; xuất viện 4.458 trường hợp; 141 ca phẫu thuật cấp cứu; đón 260 trẻ em chào đời trong dịp năm mới; không xảy ra trường hợp ngộ độc thực phẩm nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh.

Trên lĩnh vực trật tự, an toàn giao thông, UBND tỉnh cho biết, từ ngày 25/1/2025 đến ngày 2/2/2025 (tức từ ngày 26 tháng Chạp năm Giáp Thìn đến ngày mùng 5 tháng Giêng năm Ất Tỵ): cả tỉnh xảy ra 8 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 2 người, bị thương 8 người, thiệt hại tài sản khoảng 612 triệu đồng (so với cùng kỳ năm 2024 giảm 2 vụ, giảm 3 người chết và giảm 1 người bị thương); xảy ra 1 vụ tại nạn giao thông đường sắt (tại Núi Thành) làm chết 1 người (so với cùng kỳ năm 2024 tăng 1 vụ, tăng 1 người chết)…