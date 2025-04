Xã hội Quảng Nam chấn chỉnh công tác quản lý đất đai trong quá trình thực hiện chủ trương sáp nhập tỉnh (QNO) - Chiều nay 16/4, Văn phòng UBND tỉnh cho biết, Quảng Nam đã yêu cầu các cơ quan chức năng, các địa phương thực hiện chấn chỉnh công tác quản lý đất đai trong quá trình thực hiện chủ trương sáp nhập tỉnh.

Lãnh đạo tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật đất đai, lợi dụng thông tin về sáp nhập tỉnh để trục lợi cá nhân. Trong ảnh là khu dân cư tại xã Tam Anh Nam, huyện Núi Thành. Ảnh: HỮU PHÚC

Theo UBND tỉnh, trong thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh xuất hiện tình trạng gia tăng hoạt động đầu cơ, gom mua, chuyển nhượng, “tư vấn” chuyển đổi mục đích sử dụng đất không minh bạch, đặc biệt tại các khu vực giáp ranh giữa thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam sau khi có chủ trương sáp nhập tỉnh, thành phố, xóa bỏ cấp huyện và tin tức về địa điểm trung tâm hành chính mới sau sáp nhập. Tình trạng này đã gây ra những biến động bất thường về giá đất, tạo tâm lý hoang mang trong Nhân dân, tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự, ảnh hưởng tiêu cực đến công tác quản lý nhà nước về đất đai và trật tự xã hội tại địa phương.

Để chấn chỉnh tình trạng trên, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường tăng cường kiểm tra, giám sát việc chuyển nhượng, tách thửa, chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn toàn tỉnh đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. Chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan để xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật đất đai, lợi dụng thông tin về sáp nhập tỉnh để trục lợi cá nhân.

Rà soát, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai các giải pháp nhằm kiểm soát hoạt động giao dịch, chuyển nhượng, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, nhất là tại các khu vực có biến động lớn, bất thường về giá đất.

Theo dõi, quản lý cán bộ, công chức, người lao động thuộc thẩm

quyền quản lý trong quá trình thực hiện các hồ sơ, thủ tục về đất đai đảm bảo theo đúng chức trách, nhiệm vụ được giao; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp cán bộ, công chức, viên chức vi phạm theo đúng quy định pháp luật.

Đồng thời, Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để cung cấp thông tin cho Báo Quảng Nam, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh để tuyên truyền, định hướng dư luận, hướng dẫn và khuyến cáo Nhân dân thực hiện các thủ tục về đất đai theo đúng quy định, khi thực hiện các thủ tục về đất đai cần liên hệ với các cơ quan chức năng để được hướng dẫn, giải quyết theo thẩm quyền, kịp thời tố giác, cung cấp thông tin liên quan đến các đối tượng kích động, xúi dục, lôi kéo làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự.

UBND tỉnh đề nghị Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ và Công an các địa phương nắm tình hình, xác minh, xử lý các hành vi đầu cơ, tung tin sai sự thật, tư vấn chuyển đổi mục đích sử dụng đất và môi giới giao dịch đất đai trái quy định, gây rối loạn thị trường, ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên địa bàn; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo đúng quy định.

Yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân cảnh giác, không để bị lợi dụng, lôi kéo tham gia các hoạt động đầu cơ, mua bán, chuyển nhượng, chuyển mục đích sử dụng đất trái quy định. Rà soát, thống kê tình hình biến động đất đai tại địa phương, kịp thời báo cáo về UBND tỉnh (qua Sở Nông nghiệp và Môi trường) các trường hợp bất thường để kịp thời chỉ đạo giải quyết.

Đồng thời, kiểm tra, chấn chỉnh tình hình mua bán, chuyển nhượng, chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn theo thẩm quyền; chủ động phối hợp với lực lượng công an để phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường, Công an tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương triển khai thực hiện, kịp thời báo cáo UBND tỉnh để xem xét, chỉ đạo các nội dung liên quan, góp phần ổn định tình hình thị trường đất đai và đảm bảo trật tự xã hội trên địa bàn tỉnh.