Giao thông - Xây dựng Quảng Nam chia sẻ kinh nghiệm kéo giảm tai nạn giao thông (QNO) - Chiều nay 16/5, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà - Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác bảo đảm an toàn giao thông quý I và phương hướng, nhiệm vụ quý II.

Điểm cầu trực tuyến của Quảng Nam đặt tại UBND tỉnh, với sự chủ trì của lãnh đạo Ban An toàn giao thông tỉnh cùng sự tham dự của đại diện Công an Quảng Nam, các Ủy viên Ban An toàn giao thông tỉnh, Hiệp hội Vận tải ô tô Quảng Nam...

Điểm cầu trực tuyến của Quảng Nam do lãnh đạo Sở Xây dựng, đại diện Ban An toàn giao thông tỉnh chủ trì. Ảnh: THÀNH CÔNG

Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà yêu cầu cần nhìn nhận, đánh giá kết quả liên quan trật tự an toàn giao thông, những vấn đề còn tồn tại, yếu kém, cần chỉ rõ trách nhiệm; đồng thời xác định rõ phương hướng, nhiệm vụ từ nay đến cuối năm.

Phó Thủ tướng đề nghị, trong bối cảnh cuộc cách mạng sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy đang diễn ra, hình thức tổ chức các ủy ban an toàn giao thông cũng cần có sự sắp xếp, kiện toàn để đảm bảo hiệu quả. Đồng thời, xác định nhiệm vụ, trách nhiệm từng bộ ngành, địa phương để giảm tai nạn giao thông (TNGT), giảm thiệt hại về người và tài sản do TNGT gây ra. Ngoài ra, phải đổi mới cách nghĩ, cách làm để tăng cường hiệu quả, sức lan tỏa. Mục tiêu, giải pháp phải cụ thể, thiết thực trong quý II và thời gian tới.

Trong quý I, Quảng Nam đã nỗ lực tăng cường công tác tuyên truyền an toàn giao thông. Ảnh minh họa: PHƯƠNG GIANG

Quảng Nam nằm trong số 34 địa phương có số người chết do TNGT giảm so với năm 2024 và là một trong 4 tỉnh giảm trên 40% số người chết do TNGT.

Đại diện Ban An toàn giao thông tỉnh cho hay trong 5 tháng đầu năm 2025, tình hình TNGT trên địa bàn tỉnh Quảng Nam được kiềm chế và kéo giảm sâu trên cả 3 tiêu chí. Cụ thể, toàn tỉnh đã xảy ra 97 vụ, làm chết 36 người và bị thương 90 người.

So với cùng kỳ năm 2024, TNGT giảm 81 vụ (-45,5%) giảm 34 người chết (-48,5%) và 73 người bị thương (-44,7%); không để xảy ra các vụ TNGT gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Quảng Nam cũng đã chia sẻ những kinh nghiệm kéo giảm tai nạn giao thông trong quý I mà tỉnh đã triển khai.

CSGT tuần tra, chốt chặn làm nhiệm vụ ở thị xã Điện Bàn. Ảnh: THÀNH CÔNG

Quảng Nam cũng đề nghị Chính phủ chỉ đạo Bộ Xây dựng xem xét, có chủ trương mở rộng tuyến quốc lộ 1 (QL1), đồng bộ mặt cắt ngang toàn tuyến QL1 qua địa bàn tỉnh. Đồng thời nghiên cứu, đầu tư mở rộng nền đường, mặt đường QL1 tại các vị trí trước trường học, các vị trí xác định là điểm dừng xe khách, xe buýt; nghiên cứu có giải pháp phù hợp để tăng cường ATGT tại các nút giao giữa QL1 cũ và các tuyến tránh, nút giao với đường địa phương thường xuyên xảy ra TNGT...