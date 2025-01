Giáo dục - Việc làm Quảng Nam có 4 học sinh được Bộ GD-ĐT lựa chọn tham dự kỳ thi chọn đội tuyển Olympic (QNO) - Với kết quả xuất sắc tại Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm học 2024 - 2025, Quảng Nam có 4 học sinh được Bộ GD-ĐT lựa chọn tham dự kỳ thi chọn đội tuyển Olympic quốc gia để tham gia quốc tế năm 2025.

Anh em song sinh Nguyễn Trí Hiền (bên phải) và Nguyễn Trí Hậu. Ảnh: X.P

Ông Thái Viết Tường - Giám đốc Sở GD-ĐT cho biết, 4 gương mặt xuất sắc được Bộ GD-ĐT lựa chọn đó là Nguyễn Trí Hiền, Nguyễn Trí Hậu đạt giải nhất môn Toán, Nguyễn Lê Trân giải nhì môn Toán, Lâm Hưng Thiên Phúc giải nhì môn Hóa học; cả 4 đều là học trò Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm (TP.Tam Kỳ).

Trong đó, Nguyễn Trí Hậu đạt giải nhất môn Toán với số điểm 30,5, xếp thứ nhì trong số giải nhất cả nước.

Năm học 2023 - 2024, Quảng Nam có 2 học sinh được Bộ GD-ĐT lựa chọn tham dự kỳ thi chọn đội tuyển Olympic quốc gia và sau đó Đỗ Phú Quốc xuất sắc giành Huy chương Bạc Olympic Hóa học quốc tế.

Tại Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm học 2024 - 2025, Quảng Nam giành được 70 giải; gồm 2 giải nhất, 12 giải nhì, 28 giải ba và 28 giải khuyến khích. Xét về số lượng giải, Quảng Nam đứng thứ 21/68 đơn vị dự thi (kể cả các trường đại học); về tỷ lệ đoạt giải thì Quảng Nam đạt tỷ lệ 77,7%, xếp thứ 16/68 đơn vị dự thi.

Nếu tính tỷ lệ giải, so với các tỉnh miền Trung trở vào (từ Thanh Hóa), Quảng Nam xếp thứ 4 (sau Hà Tĩnh, Nghệ An và Thanh Hóa); so với các tỉnh phía Nam (từ Đà Nẵng trở vào), Quảng Nam đứng đầu.