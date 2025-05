Quảng Nam có 444 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới

Kinh tế Quảng Nam có 444 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới (QNO) - Theo số liệu tổng hợp của UBND tỉnh Quảng Nam, so với cùng kỳ năm 2024, tỉnh có sự tăng nhẹ về số lượng doanh nghiệp mới thành lập, nhưng tổng vốn đăng ký lại giảm...

Một góc Khu công nghiệp Đông Quế Sơn nhìn từ trên cao. Ảnh minh họa: HÀ SẤU

Tính từ đầu năm đến nay, trên địa bàn Quảng Nam có 444 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới (tăng 7,8% so với cùng kỳ năm 2024), tổng vốn đăng ký 2.490 tỷ đồng (giảm 7,5% so với cùng kỳ); có 221 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động (giảm 13% so với cùng kỳ).