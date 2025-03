Xã hội Quảng Nam có 8 trụ sở bảo hiểm xã hội cấp huyện (QNO) - Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa công bố danh sách tên gọi, trụ sở và địa bàn quản lý của bảo hiểm xã hội cấp huyện - Bảo hiểm xã hội khu vực XXII (TP.Đà Nẵng - tỉnh Quảng Nam).

Tỉnh Quảng Nam có 8 BHXH cấp huyện. Trong ảnh: Người dân sử dụng điện thoại thông minh để tra cứu thông tin chính sách BHXH tại BHXH thị xã Điện Bàn. Ảnh chụp tháng 11/2024. Ảnh: HOÀNG ĐẠO

Theo đó, tại tỉnh Quảng Nam có 8 bảo hiểm xã hội (BHXH) cấp huyện gồm BHXH liên huyện Tam Kỳ - Núi Thành - Phú Ninh, có trụ sở tại TP.Tam Kỳ; BHXH liên huyện Hội An - Điện Bàn, có trụ sở tại TP.Hội An; BHXH liên huyện Duy Xuyên - Đại Lộc, có trụ sở tại huyện Duy Xuyên; BHXH liên huyện Thăng Bình - Quế Sơn, có trụ sở tại Thăng Bình; BHXH liên huyện Bắc Trà My - Nam Trà My, có trụ sở tại Bắc Trà My; BHXH liên huyện Tiên Phước - Hiệp Đức, có trụ sở tại Tiên Phước; BHXH liên huyện Nam Giang - Phước Sơn, có trụ sở tại Nam Giang và BHXH liên huyện Đông Giang - Tây Giang, có trụ sở tại Đông Giang.

Tại TP.Đà Nẵng sẽ có 3 BHXH liên huyện Thanh Khê - Liên Chiểu, BHXH liên huyện Cẩm Lệ - Hòa Vang và BHXH liên huyện Sơn Trà - Ngũ Hành Sơn.

Và BHXH Việt Nam cũng đã công bố quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Trí Đại - Giám đốc BHXH TP.Đà Nẵng làm Giám đốc BHXH khu vực XXII (TP.Đà Nẵng - tỉnh Quảng Nam) kể từ ngày 1/4/2025.