Giáo dục - Việc làm Quảng Nam còn 2.387 biên chế giáo viên chưa sử dụng Theo Sở GD-ĐT, năm 2024 toàn ngành GD-ĐT được giao tổng cộng 23.741 biên chế, tuy nhiên đến nay mới sử dụng 21.354 biên chế.

Toàn tỉnh còn đến 2.387 biên chế chưa sử dụng; trong đó tập trung phần lớn ở cấp học mầm non, tiểu học và THCS do các địa phương quản lý với 2.273 biên chế. Riêng cấp học THPT chỉ có 114 biên chế chưa sử dụng. Dù vậy, số biên chế giao vẫn còn thiếu 422 chỉ tiêu so với định mức của Quyết định 2428 của UBND tỉnh, còn nếu theo quy định của Bộ GD-ĐT thì thiếu 1.173 chỉ tiêu biên chế.

Việc thiếu giáo viên là bài toán nan giải đối với Quảng Nam khi nhiều năm qua liên tục tổ chức tuyển dụng song không tuyển đủ chỉ tiêu. Hiện nay một số địa phương cũng đang xây dựng kế hoạch tuyển dụng để bổ sung đội ngũ còn thiếu chuẩn bị cho năm học mới 2024 - 2025.