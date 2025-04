Chính trị Quảng Nam còn 88 đơn vị hành chính cấp xã sau sắp xếp (QNO) - Chiều nay 18/4, Tỉnh ủy Quảng Nam tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thông qua Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Quảng Nam năm 2025.

Cử tri huyện Nông Sơn (cũ) bỏ phiếu ý kiến cử tri về Đề án sắp xếp huyện Nông Sơn và Quế Sơn năm 2024. Ảnh: TÂM ĐAN

Theo đề án được thông qua, số lượng đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Quảng Nam sau sắp xếp giảm từ 233 đơn vị (190 xã, 14 thị trấn, 29 phường) giảm còn 88 đơn vị (12 phường, 76 xã); tỷ lệ giảm 62,23% số xã, phường.

Đáng chú ý, có 3 đơn vị hành chính cấp xã không thực hiện sắp xếp gồm: Thị trấn Thạnh Mỹ (huyện Nam Giang); xã Tam Hải (huyện Núi Thành); xã Tân Hiệp (TP.Hội An).

Về tên gọi ĐVHC cấp xã dự kiến thành lập mới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất trình Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tên gọi theo nguyên tắc: Tên huyện, thị xã + số thứ tự.

Theo đó, huyện Núi Thành có 17 đơn vị hành chính cấp xã, sắp xếp còn 7 đơn vị, đặt tên theo số thứ tự từ 1 đến 7.

Huyện Phú Ninh có 10 đơn vị hành chính cấp xã, sắp xếp còn 3 đơn vị, đặt tên theo số thứ tự từ 1 đến 3.

Huyện Tiên Phước có 14 đơn vị hành chính, sắp xếp còn 5 đơn vị, đặt tên theo số thứ tự từ 1 đến 5.

Huyện Bắc Trà My có 13 đơn vị hành chính, sắp xếp còn 5 đơn vị, đặt tên theo số thứ tự từ 1 đến 5.

Huyện Nam Trà My có 10 đơn vị hành chính, sắp xếp còn 5 đơn vị, đặt tên theo số thứ tự từ 1 đến 5.

Huyện Thăng Bình có 20 đơn vị hành chính, sắp xếp còn 7 đơn vị, đặt tên theo số thứ tự từ 1 đến 7.

Huyện Quế Sơn có 19 đơn vị hành chính, sắp xếp còn 6 đơn vị, đặt tên theo số thứ tự từ 1 đến 6.

Huyện Duy Xuyên có 13 đơn vị hành chính, sắp xếp còn 5 đơn vị, đặt tên theo số thứ tự từ 1 đến 5.

Thị xã Điện Bàn có 20 đơn vị hành chính, sắp xếp còn 7 đơn vị, đặt tên theo số thứ tự từ 1 đến 7.

Huyện Đại Lộc có 18 đơn vị hành chính, sắp xếp còn 6 đơn vị, đặt tên theo số thứ tự từ 1 đến 6.

Huyện Nam Giang có 12 đơn vị hành chính, sắp xếp còn 6 đơn vị, đặt tên theo số thứ tự từ 1 đến 6.

Huyện Đông Giang có 11 đơn vị hành chính, sắp xếp còn 4 đơn vị, đặt tên theo số thứ tự từ 1 đến 4.

Huyện Tây Giang có 11 đơn vị hành chính, sắp xếp còn 6 đơn vị, đặt tên theo số thứ tự từ 1 đến 6.

Huyện Hiệp Đức có 10 đơn vị hành chính, sắp xếp còn 3 đơn vị, đặt tên theo số thứ tự từ 1 đến 3.

Huyện Phước Sơn có 12 đơn vị hành chính, sắp xếp còn 5 đơn vị, đặt tên theo số thứ tự từ 1 đến 5.

TP.Tam Kỳ có 12 đơn vị hành chính, sắp xếp còn 4 đơn vị, đặt tên gồm: Phường Tam Kỳ, phường Tam Kỳ Bắc, phường Tam Kỳ Đông, phường Tam Kỳ Nam.

TP.Hội An có 13 đơn vị hành chính, sắp xếp còn 4 đơn vị, gồm: Phường Hội An, phường Hội An Đông, phường Hội An Tây và xã Tam Hiệp.

Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Quảng Nam sẽ được đưa ra lấy ý kiến nhân dân vào ngày 19&20/4/2025.