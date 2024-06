Thể thao Quảng Nam đăng cai Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc: Sẵn sàng cho những ngày tranh tài sôi động Tối 12/6 tới, tại Nhà thi đấu TD-TT tỉnh Quảng Nam diễn ra Lễ khai mạc Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc khu vực III năm 2024. Sau thời gian dài tích cực chuẩn bị, đến thời điểm này, Quảng Nam đã sẵn sàng cho những ngày tranh tài sôi động sắp tới.

Nhà thi đấu TD-TT tỉnh Quảng Nam đã được trang trí khá đẹp, sẵn sàng cho lễ khai mạc và tổ chức thi đấu một số môn của HKPĐ toàn quốc. Ảnh: X.P

Chạy đua với thời gian

Lần đầu tiên đăng cai Hội khỏe Phù Đổng (HKPĐ) toàn quốc trong điều kiện cơ sở vật chất còn khó khăn, Quảng Nam đã phải chạy đua với thời gian để chuẩn bị.

Diễn ra đồng loạt nhiều môn tại nhiều địa điểm khác nhau, vì vậy, bên cạnh cơ sở hạ tầng ngành TD-TT tỉnh, ban tổ chức còn phải sử dụng cơ sở vật chất của các huyện, trường học và thuê cơ sở tư nhân mới đáp ứng yêu cầu.

Trong số các địa điểm tổ chức, vất vả nhất là sân Tam Kỳ - nơi diễn ra một trong những môn quan trọng nhất của HKPĐ là điền kinh. Với tinh thần “làm ngày không đủ tranh thủ làm đêm”, chủ đầu tư bám sát công trình, đôn đốc thi công.

Bà Phan Thị Hà - Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh cho biết do yêu cầu cấp bách nên việc tổ chức thi công cả ngày lẫn đêm để kịp tiến độ phục vụ HKPĐ như kế hoạch.

Có 12 địa điểm tổ chức HKPĐ toàn quốc khu vực III tại Quảng Nam gồm: nhà thi đấu TD-TT tỉnh (lễ khai mạc, bế mạc, thi đấu các môn bóng chuyền THCS, cầu lông THCS, kéo co THCS); sân Tam Kỳ môn điền kinh; sân Tân Nhật Minh môn bóng đá tiểu học, THCS, nữ THPT; Trung tâm Thanh thiếu niên miền Trung thi môn bơi; Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm môn thể dục Aerobic. Tại huyện Núi Thành, sân vận động huyện tổ chức môn bóng đá nam 11 người THPT; nhà thi đấu huyện thi môn đá cầu; Trường THPT chuyên Lê Thánh Tông (Hội An) là nơi diễn ra hai môn thi bóng bàn và bóng rổ.

Ngoài Tam Kỳ, HKPĐ còn diễn ra ở hai địa phương là Núi Thành và Hội An. Ông Nguyễn Chí Dân - Phó Chủ tịch UBND huyện Núi Thành thông tin, ngoài kinh phí 150 triệu đồng của tỉnh hỗ trợ, huyện Núi Thành còn bố trí 60 triệu đồng cho công tác chuẩn bị tổ chức các môn thi đấu tại địa phương.

Đến nay, huyện đã sẵn sàng đảm bảo tốt nhất các điều kiện về cơ sở vật chất ở hai địa điểm sân vận động và nhà thi đấu huyện để tổ chức thi đấu môn bóng đá, đá cầu của HKPĐ toàn quốc.

Huyện cũng sẽ tổ chức đón tiếp, gặp mặt giao lưu với các đoàn khi đến Núi Thành thi đấu nhằm tạo sự gần gũi, quảng bá hình ảnh Núi Thành với đoàn VĐV các tỉnh, thành phố.

Theo ông Nguyễn Văn Lanh - Phó Chủ tịch UBND TP.Hội An, địa phương sẽ đảm bảo tốt nhất công tác an ninh, vệ sinh an toàn thực phẩm. Đồng thời chỉ đạo các ngành chức năng làm việc với các địa điểm lưu trú mà các đoàn lựa chọn để có giải pháp hỗ trợ, đảm bảo an ninh, giá cả hợp lý, tạo hình ảnh đẹp đối với các tỉnh, thành trên cả nước về Hội An tham gia tranh tài.

Để lại hình ảnh đẹp về Quảng Nam

Những ngày này tại Quảng Nam, nhất là TP.Tam Kỳ, không khí HKPĐ toàn quốc năm 2024 đang nóng lên từng ngày. Nhà thi đấu TDTT tỉnh - địa điểm tổ chức lễ khai mạc, bế mạc và thi đấu một số môn đã được trang trí khá đẹp.

Không khí HKPĐ toàn quốc tại Quảng Nam đang nóng lên từng ngày với nhiều băng rôn chào đón VĐV các tỉnh, thành phố được giăng lên khắp nơi trên địa bàn tỉnh. Ảnh: X.P

Các lực lượng tham gia chương trình lễ khai mạc cũng đang tích cực tập luyện tại đây để chuẩn bị cho buổi lễ trang nghiêm và hoành tráng sẽ được tổ chức vào tối 12/6.

Trên các tuyến phố tại Tam Kỳ, Hội An, Núi Thành, tuyến đường ven biển Võ Chí Công, quốc lộ 1, những hình ảnh tuyên truyền về ngày hội thể thao học đường của 12 tỉnh, thành phố cũng đã xuất hiện rất nhiều với những màu sắc rực rỡ, bắt mắt.

Ông Thái Viết Tường - Giám đốc Sở GD-ĐT chia sẻ, sau khi được Bộ GD-ĐT đồng ý đăng cai HKPĐ toàn quốc khu vực III, công tác chuẩn bị cơ sở vật chất được UBND tỉnh chỉ đạo các ngành, địa phương nhanh chóng triển khai thực hiện. Các địa điểm được chọn tổ chức thi đấu được đầu tư nâng cấp, cải tạo để đáp ứng yêu cầu tổ chức thi đấu.

“Là địa phương đăng cai, Quảng Nam đã tích cực chuẩn bị các điều kiện, nhất là cơ sở vật chất, sân bãi nhằm phục vụ tốt nhất công tác tổ chức thi đấu. Việc chuẩn bị chu đáo, đảm bảo tổ chức thành công HKPĐ toàn quốc khu vực III là trách nhiệm của ngành GDĐT và các ngành chức năng nhằm để lại dấu ấn tốt đẹp của Quảng Nam đối với Bộ GD-ĐT và các tỉnh, thành phố” - ông Tường nói.

Không khí ngày hội thể thao học đường toàn quốc tại Quảng Nam đang đến rất gần. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn nhấn mạnh việc đăng cai tổ chức thành công HKPĐ toàn quốc thể hiện sự quan tâm, công tác chỉ đạo, điều hành và khả năng tổ chức của tỉnh, để lại hình ảnh đẹp về một Quảng Nam mến khách, nhiệt tình trong mắt bạn bè của các tỉnh, thành phố tham gia.

Với trách nhiệm của địa phương được Bộ GD-ĐT ủy nhiệm đăng cai tổ chức HKPĐ khu vực III, lãnh đạo tỉnh, các cấp, các ngành, các địa phương trên địa bàn tỉnh đã tập trung nguồn lực và hoàn tất công tác chuẩn bị để HKPĐ đảm bảo các điều kiện, diễn ra thuận lợi, thành công. Đây cũng dịp để giới thiệu, quảng bá hình ảnh con người và văn hóa Quảng Nam thân thiện, mến khách tới bạn bè trong nước và quốc tế.