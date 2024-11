Y tế Quảng Nam đẩy mạnh tuyên truyền, kích hoạt sổ sức khỏe điện tử VNeID (QNO) - UBND tỉnh yêu cầu các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, tích hợp thông tin Bảo hiểm y tế (BHYT) vào VNeID để kích hoạt sổ sức khỏe điện tử, phục vụ công tác khám chữa bệnh.

Sổ sức khỏe điện tử được tích hợp trên VNeID tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi đi khám chữa bệnh.

Theo số liệu C06 - Bộ Công an, cả nước giảm hơn 400 số tích hợp BHYT (so sánh với ngày 18/11/2024). Trong đó, có 55 địa phương giảm, 6 địa phương tăng, 2 địa phương không đổi. Quảng Nam hiện chỉ đạt 4,95% tỷ lệ đã tích hợp mã BHYT so với số lượng dân cư.

Cũng theo Sở TT&TT, hiện nay, tỷ lệ kích hoạt sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VneID toàn tỉnh tương đối thấp, đạt khoảng 15% so với chỉ tiêu Trung ương giao là trên 80%.

Đẩy mạnh ứng dụng Sổ sức khỏe điện tử tích hợp trên VNeID, tạo điều kiện thuận lợi khi khám chữa bệnh được đặt ra, trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ.

Để đạt được mục tiêu đặt ra, UBND tỉnh yêu cầu Sở Y tế tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao tỷ lệ người dân khám chữa bệnh BHYT bằng Căn cước công dân gắn chip, Căn cước và ứng dụng VNeID.

Đồng thời, ngành y tế đẩy mạnh đôn đốc các cơ sở khám chữa bệnh công lập và ngoài công lập trên địa bàn tỉnh triển khai hướng dẫn người dân tích hợp BHYT vào ứng dụng VneID mức 2 khi đến khám, chữa bệnh. Các xã, phường, thị trấn, các Tổ công nghệ số cộng đồng tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn người dân cập nhật, tích hợp thẻ BHYT trên ứng dụng VneID để thực hiện kích hoạt Sổ sức khỏe điện tử...