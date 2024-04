Giao thông - Xây dựng Quảng Nam đề nghị cấm xe trên 5 trục chở quặng lưu thông qua quốc lộ 14D (QNO) - Sở GT-VT Quảng Nam đã gửi văn bản đề nghị UBND tỉnh Quảng Nam có ý kiến với Bộ GT-VT và Cục Đường bộ Việt Nam cấm xe trên 5 trục chở quặng lưu thông trên quốc lộ 14D.

Việc vận chuyển quặng qua cửa khẩu sẽ được thực hiện bằng cách trung chuyển sang xe tải thông thường, có tải trọng nhỏ (≤ 30 tấn), có thể đi lại thuận lợi, khắc phục ùn tắc tại 10 đường cong, có bán kính nhỏ, hẹp, chưa được cải tạo và để đường ít hư hỏng hơn.

Ngoài ra, tỉnh kiến nghị Bộ GT-VT và Cục Đường bộ Việt Nam sớm triển khai nâng cấp, mở rộng quốc lộ 14D, bổ sung kinh phí để tiếp tục sửa chữa trong năm 2024 và những năm tiếp theo, nhằm bảo đảm giao thông trên tuyến đường này.

Sở GT-VT cũng kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo UBND huyện Nam Giang xử lý dứt điểm tình trạng vi phạm kết cấu hạ tầng, hành lang an toàn giao thông đường bộ. Chi cục Hải quan cửa khẩu Nam Giang phối hợp kiểm soát tải trọng phương tiện vận tải, bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Công an tỉnh tiếp tục duy trì tuần tra, kiểm soát trên quốc lộ 14D, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm vi phạm trật tự an toàn giao thông; hỗ trợ Thanh tra Sở GT-VT kiểm soát tải trọng xe.

Xe chở quặng trọng tải lớn thường xuyên gây ách tắc giáo thông trên QL 14 D

Theo Sở GT-VT, mỗi ngày có khoảng 250 lượt xe chở quặng (xe trên 5 trục, tổng trọng lượng khoảng 48 tấn) từ Lào qua cửa khẩu Nam Giang và lưu thông trên tuyến đường. Hiện quốc lộ này đã xuống cấp nghiêm trọng; khả năng duy tu bảo dưỡng, bảo đảm an toàn giao thông khi các xe này đi lại trên tuyến đường gặp khó khăn, vượt quá mức kinh phí quy định về bảo trì.

Ngoài ra, trên tuyến có 10 đường cong bán kính nhỏ, hẹp, chưa được cải tạo nên xe đầu kéo đi lại rất khó khăn, thường tự rơi xuống rãnh dọc và gây ách tắc giao thông. Đường đã bong tróc hầu hết mặt nhựa, chỉ còn cấp phối nên sinh bụi gây ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân 5 xã vùng cao huyện Nam Giang.

Thông qua 4 đợt cân tải trọng (từ tháng 1/2023 đến 11/2023) của Thanh tra Sở GT-VT về kiểm soát tải trọng các xe thì các xe chở quặng đảm bảo tải trọng theo quy định khi tham gia giao thông trên đường bộ. Tuy nhiên, do lưu lượng nhiều nên tuyến đường đã vượt quá tải trọng về lưu lượng nên đã xảy ra tình trạng đường hư hỏng rất nhanh. Vì vậy, để giải quyết việc bảo đảm an toàn giao thông tuyến quốc lộ 14D, trong khi chờ Bộ GT-VT thực hiện dự án nâng cấp, mở rộng, Sở GT-VT kiến nghị UBND tỉnh các vấn đề nêu trên.

Hiện tại Sở GT-VT thực hiện quản lý, bảo dưỡng thường xuyên hàng ngày tuyến đường bằng cách vá ổ gà đảm bảo giao thông bằng nhựa hoặc đá cấp phối; cắm thêm biển chỉ dẫn, biển cảnh báo nguy hiểm. Kinh phí đã bố trí để thực hiện hằng năm khoảng 4 tỷ đồng/năm.

Ngay từ đầu năm 2024, Sở GT-VT đã gấp rút thực hiện thủ tục để thi công, sửa chữa các đoạn đường hư hỏng, gồm 4 công trình. Tổng chiều dài sửa chữa khoảng 15 km/74,4km toàn tuyến. Duy trì hoạt động của tổ hỗ trợ đảm bảo giao thông trên tuyến, tiếp tục rà soát, kiến nghị Bộ GT-VT và Cục Đường bộ Việt Nam cho sửa chữa các đoạn hư hỏng tiếp theo.