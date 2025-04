Khoa học - Công nghệ Quảng Nam đề xuất nâng cấp, mở rộng 23 đài truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông (QNO) - UBND tỉnh vừa có tờ trình gửi Thường trực HĐND tỉnh đề xuất danh sách các xã thực hiện nội dung tăng cường cơ sở vật chất cho hoạt động của đài truyền thanh năm 2025 (Tiểu dự án 1 – Dự án giảm nghèo về thông tin).

Đài truyền thanh xã đảo Tân Hiệp (TP.Hôi An) nằm trong số 23 đài truyền thanh xã ứng dụng công nghệ thông tin – viễn thông được tăng cường cơ sở vật chất năm 2025. Ảnh: QUỐC TUẤN

Theo đó, UBND tỉnh đề xuất về việc nâng cấp, mở rộng đối với

23 đài truyền thanh xã ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông của 6 huyện, thành phố.

Cụ thể gồm các xã: Trà Giáp, Trà Nú, Trà Giác, Trà Sơn, Trà Bui, Trà Kót, Trà Đốc (Bắc Trà My); Trà Leng, Trà Tập, Trà Vân, Trà Nam (Nam Trà My); Zà Hung, Arooi, Sông Kôn, Prao, Kà Dăng (Đông Giang); Dang, Gari (Tây Giang); Đắc Tôi, La Dê, Tà B’hing, Cà Dy (Nam Giang); Tân Hiệp (TP.Hội An).

Riêng đối với 2 xã Phước Trà (Hiệp Đức) và Phước Hiệp (Phước Sơn), địa phương báo cáo không nâng cấp, mở rộng trong năm 2025.

Tổng kinh phí dự kiến để thực hiện nâng cấp, mở rộng 23 đài truyền thanh xã năm 2025 khoảng hơn 5,5 tỷ đồng.

Đề xuất này nhằm thực hiện Nghị quyết số 04 ngày 21/3/2023 của

HĐND tỉnh về việc quy định nội dung và mức chi thực hiện nhiệm vụ đặc thù giảm nghèo về thông tin (Tiểu dự án 1 - Dự án 6) thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 – 2025 và Nghị quyết số 25 ngày 28/11/2023 của HĐND tỉnh về sửa đổi Điều 3 Nghị quyết số 04 ngày 21/3/2023 của HĐND tỉnh.