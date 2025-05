Du lịch Quảng Nam đón 282 nghìn lượt khách dịp lễ 30/4 - 1/5 (QNO) - Thông tin từ Sở VH-TT&DL, trong dịp lễ 30/4 - 1/5 (5 ngày từ 30/4 - 4/5), lượng khách tham quan và lưu trú du lịch tại Quảng Nam ước đạt 282 nghìn lượt (tăng 21% so với cùng kỳ năm 2024).

Du khách tham quan Phố cổ Hội An ngày 30/4/2025. Ảnh: QUỐC TUẤN

Trong số này, khách quốc tế ước đạt 143 nghìn lượt, tăng 9%; khách nội địa ước đạt 139 nghìn lượt, tăng 40% so với cùng kỳ năm 2024.

Trong dịp lễ vừa qua, các đơn vị triển khai một số hoạt động nổi bật gắn với chào mừng kỷ niệm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế lao động (1/5) như: Trình diễn nón lá cờ Tổ quốc và lá cờ khổng lồ tại show diễn "Ký ức Hội An" tại Đảo Ký ức Hội An; bắn pháo hoa tại Vinwonders Nam Hội An...

Ông Nguyễn Thanh Hồng - Giám đốc Sở VH-TT&DL cho hay, công suất sử dụng phòng nhóm khách sạn 3 - 5 sao trên địa bàn tỉnh dịp này đạt hơn 90%; nhóm khách sạn 1 - 2 sao đạt khoảng 60 - 65%. Trong đó, lượng khách tham quan, lưu trú du lịch nội địa nhiều nhất rơi vào 2 ngày 1 - 2/5.

Trong dịp lễ, Trung tâm Xúc tiến du lịch Quảng Nam tiếp nhận, hỗ trợ 59 lượt đề nghị của du khách liên quan đến các nội dung như: Thông tin các điểm tham quan tại Hội An, đảo Cù Lao Chàm; thông tin phương tiện di chuyển: xe trung chuyển từ Hội An đi Đà Nẵng, Huế, chuyến bay từ Đà Nẵng đi Hà Nội; nhà vệ sinh; trạm dừng chân… Đồng thời tiếp nhận, xử lý hỗ trợ 4 cuộc gọi đường dây nóng phản ánh của du khách liên quan đến du lịch.