Thủy sản Quảng Nam đóng Cảng cá An Hòa (QNO) - UBND tỉnh Quảng Nam ngày 24/6 đã ra quyết định công bố đóng Cảng cá An Hòa.

Cảng cá An Hòa. Ảnh: I.T

Cảng cá An Hòa tại xã Tam Giang (Núi Thành) là cảng cá loại II, do Trung tâm Đăng kiểm tàu cá và quản lý cảng cá Quảng Nam (trực thuộc Sở NN&PTNT Quảng Nam) quản lý.

Theo UBND tỉnh, lý do đóng cảng cá này là bởi thực hiện sắp xếp lại, xử lý nhà, đất, chuyển đổi công năng sử dụng Cảng cá An Hòa, bàn giao cảng cá sang Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh quản lý, sử dụng vào mục đích khác.

Thời gian bắt đầu đóng cảng cá kể từ ngày 24/6.