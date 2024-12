Kinh tế Quảng Nam dự kiến trao giải cho 20 sản phẩm công nghiệp nông thôn năm 2024 (QNO) – Trong số 68 sản phẩm được công nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn (CNNT) tiêu biểu năm 2024, Ban giám khảo đã chọn ra 20 sản phẩm đạt điểm cao nhất để trao giải A, B, C và Khuyến khích.

Sản phẩm Bánh dừa nướng mè đen Quý Thu được Ban giám khảo chấm giải A. Ảnh: K.L

Theo đó, 2 sản phẩm CNNT dự kiến được trao giải A năm 2024 gồm: sản phẩm “Hội An chiều thu” của Cơ sở Chạm khắc gỗ nghệ thuật Lạc Việt (thôn Tân Thành, xã Điện Phong, Điện Bàn) và sản phẩm “Bánh dừa nướng mè đen Quý Thu” của Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Quý Thu (xã Quế Xuân, Quế Sơn).

Bốn sản phẩm dự kiến trao giải B gồm: “Bộ dĩa đựng trái cây” của Cơ sở đồng mỹ nghệ Long Dương (khối phố Thanh Chiêm 1, phường Điện Phương, Điện Bàn); “Gọi hè”, Cơ sở điêu khắc gỗ mỹ nghệ Vân Long (thôn An Thiện, xã Tam An, Phú Ninh); “Ốc nhồi ống nứa”, Hộ kinh doanh Ốc bưu đen Huy Hoàng (thôn Nhuận Sơn, xã Duy Phú, Duy Xuyên); “Phở sắn caromi”, Công ty CP Caromi (đường Hòn Tàu, tổ dân phố Thuận An, thị trấn Đông Phú, Quế Sơn). Ngoài ra, Ban giám khảo cũng sẽ trao tặng 6 giải C và 8 giải Khuyến khích cho các sản phẩm khác.

Năm 2024, Quảng Nam có 68 sản phẩm CNNT tiêu biểu. Ảnh: K.L

Trước đó, chiều 18/12, Hội đồng bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu tỉnh Quảng Nam đã tổ chức họp bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu tỉnh năm 2024 và thống nhất chọn trao thưởng cho 20 tác phẩm có điểm số cao nhất theo chấm chọn của Ban giám kháo.

Theo Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Quảng Nam, danh sách trên chỉ là kết quả thống nhất của Hội đồng bình chọn trình UBND tỉnh, kết quả cuối cùng sẽ theo quyết định của UBND tỉnh.