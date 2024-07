Chính quyền - đoàn thể Quảng Nam hoàn thành tổ chức đại hội các dân tộc thiểu số cấp huyện (QNO) - Sau 3 tháng nỗ lực triển khai, đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp huyện trên địa bàn Quảng Nam đã hoàn tất.

Đại hội đại biểu các DTTS huyện Nam Giang. Ảnh: CTV

Chiều nay 1/7, ông Alăng Mai - Trưởng ban Dân tộc tỉnh cho biết, tính đến ngày 28/6, toàn bộ 13 huyện, thành phố có đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) sinh sống đã hoàn thành tổ chức đại hội và hội nghị đại biểu các DTTS cấp huyện, hướng tới Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh Quảng Nam lần thứ IV - năm 2024, dự kiến tổ chức trong các ngày 18&19/9/2024.

Theo đó, toàn tỉnh có 6 huyện tổ chức đại hội, gồm: Đông Giang, Tây Giang, Nam Giang, Phước Sơn, Bắc Trà My, Nam Trà My và 7 huyện, thành phố tổ chức hội nghị chọn cử đại biểu dự đại hội cấp tỉnh, gồm: Hiệp Đức, Núi Thành, Tiên Phước, Phú Ninh, Đại Lộc, TP.Tam Kỳ và TP.Hội An.

Trình diễn nghệ thuật tại Đại hội đại biểu các DTTS huyện Nam Trà My. Ảnh: CTV

Trong đó, Bắc Trà My được chọn tổ chức đại hội điểm vào các ngày 1&2/4/2024; Tây Giang là đơn vị cuối cùng tổ chức đại hội vào ngày 28/6/2024.

Riêng các địa phương tổ chức hội nghị chọn cử đại biểu, ngoài các thành phần theo quy định, Ban tổ chức còn mời đại biểu là đồng bào các DTTS tiêu biểu sinh sống trên địa bàn tham dự.

Tất cả đại hội, hội nghị cấp huyện diễn ra an toàn, trang trọng, quy mô phù hợp, thiết thực, tiết kiệm theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh. Đại hội thực sự là ngày hội đoàn kết của cộng đồng các DTTS, qua đó tạo ra phong trào thi đua sôi nổi, phấn khởi, tự hào trong các tầng lớp nhân dân...

Rất nhiều hoạt động hưởng ứng diễn ra trước, trong và sau đại hội cấp huyện. Ảnh: Đ.N

Bên cạnh nội dung chương trình đại hội, các địa phương linh hoạt tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, trưng bày sản phẩm OCOP và triển lãm hình ảnh thành tựu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2019-2024.

Ngoài ra, nhiều địa phương lồng ghép chương trình văn nghệ chào mừng đại hội với cuộc vận động quyên góp ủng hộ quỹ xóa nhà tạm cho đồng bào các DTTS sinh sống trên địa bàn.

Theo ông Alăng Mai, sau những nỗ lực, đến nay công tác tổ chức đại hội cấp huyện và chuẩn bị tổ chức đại hội cấp tỉnh diễn ra đảm bảo quy định theo hướng dẫn của Ủy Ban Dân tộc.

Riêng công tác chuẩn bị tổ chức đại hội cấp tỉnh được triển khai với tinh thần khẩn trương, hiệu quả trên cơ sở bám sát, tuân thủ nội dung hướng dẫn tại Công văn số 1302 của Ủy ban Dân tộc và phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế của địa phương.