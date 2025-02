Chính trị Quảng Nam hướng đến nhiều hoạt động kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (QNO) - Chiều 17/2, tại Hội trường Văn phòng UBND tỉnh, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Sở TT-TT và Hội Nhà báo tỉnh phối hợp tổ chức hội nghị tổng kết công tác báo chí năm 2024, triển khai nhiệm vụ năm 2025.

Nhà báo Lê Văn Nhi - Tổng Biên tập Báo Quảng Nam, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh cùng lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Sở TT-TT chủ trì hội nghị. Ảnh: TÂM ĐAN

Dự hội nghị có Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Huỳnh Thị Thùy Dung; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Công Thanh; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu.

Trình bày báo cáo tại hội nghị, ông Nguyễn Hồng Lai - Phó Giám đốc Sở TT-TT cho biết: Năm 2024, các cơ quan báo chí đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, kịp thời phản ánh một cách khách quan các sự kiện, hoạt động kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội quan trọng của tỉnh, phản ánh trung thực và có chiều sâu về các vấn đề dư luận quan tâm.

Là cơ quan báo chí chủ lực của tỉnh, trong năm 2024, Báo Quảng Nam xuất bản 175 kỳ báo in (124 kỳ báo thường, 40 kỳ báo cuối tuần, 9 kỳ Văn hóa Quảng Nam, 2 kỳ đặc san), đảm bảo theo kế hoạch xuất bản. Nhiều sản phẩm báo điện tử vượt cao so với kế hoạch năm và tăng mạnh so với năm 2023, nhất là các sản phẩm báo chí đa phương tiện.

Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy trao Bằng khen cho các tập thể. Ảnh: TÂM ĐAN

Số lượt truy cập Báo Quảng Nam điện tử năm 2024 đạt hơn 14 triệu lượt (tăng 3 triệu lượt so với năm 2023); Fanpage báo Quảng Nam có hơn 18.000 lượt người theo dõi, hơn 1.800 người đăng ký kênh Youtube. Báo Quảng Nam điện tử đứng trong top 10 cơ quan báo Đảng trong nước có lượng truy cập cao nhất.

Các kênh truyền thông trên mạng xã hội của Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh như Fanpage, Youtube, Zalo ngày càng tiếp cận và thu hút được lượng lớn khán giả theo dõi.

Cụ thể, tổng lượt xem trên trang thông tin điện tử đạt hơn 1 triệu lượt (tăng 66% so với năm 2023); 18.000 lượt đăng ký kênh Youtube, (tăng 100%), 40.000 lượt trên Facebook (tăng 300%) và 5.000 Follow trên TikTok.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: TÂM ĐAN

Văn phòng đại diện các cơ quan báo chí Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, phóng viên thường trú, phóng viên đăng ký hoạt động trên địa bàn tỉnh đã thực hiện tuyên truyền khá toàn diện về tỉnh Quảng Nam năm 2024 với 329 nghìn tin, bài viết về tỉnh Quảng Nam trên các lĩnh vực. Các cơ quan báo chí Trung ương đã có nhiều đóng góp vào công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Hướng đến 100 năm Báo chí cách mạng Việt Nam

Tại hội nghị, đại diện các cơ quan báo chí đã phát biểu, đóng ý nhiều ý kiến tâm huyết nhằm nâng cao hiệu quả công tác báo chí Quảng Nam, đặc biệt là trong năm 2025 diễn ra nhiều sự kiện lớn của đất nước, của tỉnh.

Nhà báo Nguyễn Hữu Đổng - Phó Tổng Biên tập Báo Quảng Nam phát biểu ý kiến tại hội nghị. Ảnh: TÂM ĐAN

Qua nghe báo cáo và các ý kiến thảo luận tại hội nghị, phát biểu chỉ đạo hội nghị, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy ghi nhận, biểu dương những đóng góp quan trọng của các cơ quan báo chí, đội ngũ nhà báo, phóng viên.

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Huỳnh Thị Thùy Dung cho biết mong muốn các cơ quan báo chí, đội ngũ nhà báo, phóng viên truyền thông đầy đủ, kịp thời các chủ trương lớn, nhiệm vụ chính trị quan trọng, các sự kiện trọng đại, các ngày lễ lớn của tỉnh, của đất nước trong năm 2025.

[VIDEO] - Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Huỳnh Thị Thùy Dung phát biểu chỉ đạo về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam:

Trong đó, tuyên truyền, lan toả những cách làm hay, mô hình tiêu biểu, nhất là trong thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ tỉnh về phương hướng, nhiệm vụ năm 2025; tuyên truyền thực hiện chủ trương của Bộ chính trị về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh, gọn, mạnh, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.

Việc triển khai thực hiện các Quyết định 72 của Thủ tướng chính phủ về phê duyệt quy hoạch tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; Thông báo Kết luận số 40 của Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Quảng Nam;

Tuyên truyền thực hiện chủ trương xoá nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh; công tác tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXIII và về Kỷ nguyên phát triển mới - Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Công Thanh trao Bằng khen cho các cá nhân. Ảnh: TÂM ĐAN

Đồng chí Huỳnh Thị Thùy Dung đề nghị các cơ quan tập trung tham mưu tổ chức các hoạt động kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam đảm bảo trang trọng, ý nghĩa, thiết thực, hiệu quả, nhất là chuẩn bị chu đáo nội dung, điều kiện để tổ chức thành công Hội thảo khoa học “Báo chí và người làm báo Quảng Nam - 100 năm đồng hành cùng sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc” và Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam…

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho 5 tập thể và 19 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác báo chí năm 2024. Báo Quảng Nam có 1 tập thể và 2 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu trao Bằng khen cho các cá nhân. Ảnh: TÂM ĐAN

Tỉnh Quảng Nam hiện nay có 4 cơ quan báo chí, gồm: Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Quảng Nam, Tạp chí Đất Quảng, Tạp chí Khoa học. Đến tháng 12/2024, toàn tỉnh có 98 người được cấp thẻ nhà báo giai đoạn 2021 - 2025 (tăng 2 người so với năm 2023). Cùng với đó, tại Quảng Nam có 88 phóng viên, nhà báo của 59 cơ quan báo chí ngoại tỉnh hoạt động trên địa bàn tỉnh.