Xã hội Quảng Nam mưa lớn cục bộ tại một số địa phương (QNO) - Do chịu ảnh hưởng của phần phía nam áp cao lạnh lục địa tăng cường, trên áp cao cận nhiệt đới, từ đêm nay 7/10 đến ngày mai 8/10, các địa phương trong tỉnh có mưa lớn cục bộ.

Một số địa phương trong tỉnh có mưa lớn cục bộ trong đêm nay 7/10 và ngày mai 8/10. Ảnh: A.B

Thông tin từ Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, do ảnh hưởng hình thế thời tiết nói trên nên từ đêm nay 7/10 đến ngày mai 8/10, các địa phương trong tỉnh và vùng biển có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến mưa rất to, với lượng mưa phổ biến từ 30 - 70mm trong 24 giờ, có nơi hơn 100mm trong 24 giờ.

Cảnh báo trên đất liền cần đề phòng lốc, sét, mưa lớn cục bộ và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ gây ra tình trạng ngập úng tại TP.Tam Kỳ, Hội An, thị trấn Vĩnh Điện (Điện Bàn), Nam Phước (Duy Xuyên), Hà Lam (Thăng Bình), Núi Thành và các vùng thấp trũng; nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi. Trên vùng biển cần đề phòng có gió giật mạnh cấp 6 - 7 và sóng biển cao.