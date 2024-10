Xã hội Quảng Nam mưa lớn, một số vùng nguy cơ ngập lụt cục bộ (QNO) - Hôm nay 21/10, các địa phương của Quảng Nam tiếp tục có mưa to đến rất to, nguy cơ ngập lụt cục bộ trên các tuyến đường và vùng trũng thấp ở TP.Tam Kỳ, huyện Thăng Bình, Núi Thành.

Mưa lớn sáng 21/10 gây ngập cục bộ nhiều tuyến đường trên địa bàn TP.Tam Kỳ. Ảnh: A.B

Theo bản tin của Đài Khí tượng thủy văn Quảng Nam, trong 6 giờ qua (từ 1-7 giờ ngày 21/10), các địa phương trong tỉnh có mưa, mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to như: Tam Trà (huyện Núi Thành) 121mm, thị trấn Tiên Kỳ (huyện Tiên Phước) 54mm, thị trấn Hà Lam (huyện Thăng Bình) 82mm, TP.Tam Kỳ 65mm, thị trấn Núi Thành (huyện Núi Thành) 40mm…

[VIDEO] - Ngập cục bộ tại đường Lý Thường Kiệt, TP.Tam Kỳ vào sáng 21/10:

Dự báo ngày và đêm nay 21/10, các địa phương trong tỉnh và vùng biển có mưa vừa, có nơi mưa to đến mưa rất to và dông, với lượng mưa vùng núi phía bắc phổ biến 20 - 50mm, có nơi hơn 70mm; vùng núi phía nam và vùng đồng bằng ven biển phổ biến 40 - 80mm, có nơi hơn 120mm.

Trong 3 giờ tới một số địa phương có khả năng xảy ra lượng mưa to đến rất to như: Thăng Bình, Quế Sơn, Tam Kỳ, Núi Thành, Phú Ninh, Bắc Trà My, Tiên Phước và một số địa phương lân cận. Đề phòng có nơi có lượng mưa lớn hơn 30mm trên 1 giờ.

Đài Khí tượng thủy văn tỉnh cảnh báo cần đề phòng sét và gió giật mạnh trong cơn dông; mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng thấp trũng, lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi. Đề nghị các cấp, ngành, địa phương chú ý theo dõi, chủ động phương án phòng tránh nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa lớn, lũ quét, sạt lở, dông sét, gió giật mạnh gây ra.