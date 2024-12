Quảng Nam năm 2024 - Dấu ấn & Sự kiện

Điểm nhấn của Quy hoạch tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 là hình thành hai cụm động lực gồm Điện Bàn - Hội An - Duy Xuyên; Tam Kỳ - Núi Thành - Phú Ninh và 3 hành lang phát triển. Phấn đấu đưa Quảng Nam trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước; là cực tăng trưởng quan trọng của khu vực miền Trung - Tây Nguyên vào năm 2030; đến năm 2050, Quảng Nam phát triển toàn diện, hiện đại và bền vững.

Ngày 14/10, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết 15 năm phong trào thi đua “Dân vận khéo”, giai đoạn 2009 - 2024. Qua phong trào, toàn tỉnh đã xây dựng được 6.540 mô hình “Dân vận khéo”. Trong đó, trên lĩnh vực kinh tế, các cấp, các ngành xây dựng 1.621 mô hình; lĩnh vực văn hóa - xã hội 3.391 mô hình; xây dựng hệ thống chính trị có 564 mô hình và 957 mô hình trên lĩnh vực quốc phòng, an ninh. Qua đánh giá, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất lựa chọn 20 mô hình điển hình “Dân vận khéo” tiêu biểu nhất trên các lĩnh vực để xây dựng thành đề án triển khai nhân rộng trên phạm vi toàn tỉnh giai đoạn 2025 - 2030.

Lần đầu tiên, Quảng Nam đăng cai tổ chức Hội nghị quốc tế về du lịch nông thôn lần thứ nhất của UN Tourism (Tổ chức Du lịch Liên hiệp quốc). Sự kiện diễn ra vào ngày 10/12, tại Vinpearl Resort & Golf Nam Hội An (Thăng Bình).

10. Du lịch Quảng Nam “bội thu” danh hiệu

Năm 2024 là năm “bội thu” danh hiệu của ngành du lịch Quảng Nam với gần 70 danh hiệu ở cấp độ quốc gia, quốc tế; riêng Hội An đã có 25 lần được quốc tế “gọi tên” với nhiều danh hiệu giá trị, như: Tốp 25 điểm đến hấp dẫn nhất thế giới (theo Tripadvisor); Tốp 25 thành phố được yêu thích nhất thế giới (theo Travel & Leisure); Dẫn đầu 10 điểm đến an toàn nhất cho khách du lịch một mình trên thế giới (theo Travel off Path); Tốp 100 thành phố tuyệt vời nhất thế giới để đi bộ khám phá (theo Guruwalk); Điểm đến đô thị văn hóa hàng đầu châu Á 2024 (thuộc Giải thưởng Du lịch thế giới - World Travel Awards)… Cũng trong năm này, Làng rau Trà Quế được Tổ chức Du lịch Liên Hiệp Quốc (UN Tourism) vinh danh “Làng du lịch tốt nhất năm 2024”.