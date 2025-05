Xã hội Quảng Nam nâng cấp, mở rộng 23 đài truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin năm 2025 (QNO) - HĐND tỉnh có công văn thống nhất nâng cấp, mở rộng 23 đài truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin với kinh phí dự kiến hơn 5,5 tỷ đồng.

Cán bộ kỹ thuật lắp đặt thiết bị loa truyền thanh thông minh IP tại các thôn của xã Ch'Ơm. Ảnh: THÚY TÔ

Trước đó, UBND tỉnh có công văn đề xuất việc nâng cấp, mở rộng 23 đài truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông tại 6 huyện, thành phố: Bắc Trà My, Nam Trà My, Đông Giang, Tây Giang, Nam Giang và Hội An. Đây là nội dung thuộc Tiểu dự án 1 - Dự án giảm nghèo về thông tin trong Chương trình mục tiêu quốc gia.

HĐND tỉnh thống nhất nâng cấp, mở rộng 23 đài truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông ở các địa phương trên với tổng kinh phí dự kiến thực hiện hơn 5,5 tỷ đồng. Sở Khoa học và Công nghệ được giao chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố nêu trên để triển khai dự án, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật.

UBND tỉnh cũng yêu cầu các đơn vị liên quan rà soát, bố trí lắp đặt các cụm loa phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương, đồng thời khớp nối với đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã để phát huy hiệu quả lâu dài. Công tác quản lý, sử dụng kinh phí mua sắm trang thiết bị phải đúng mục đích, tuân thủ định mức tài chính, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả và thực hiện thanh quyết toán theo đúng quy định.

Dự án này được kỳ vọng sẽ tăng cường cơ sở vật chất, nâng cao hiệu quả hoạt động của các đài truyền thanh, góp phần giảm nghèo về thông tin tại các địa phương trong tỉnh.