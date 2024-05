Giáo dục - Việc làm Quảng Nam nỗ lực để kỳ thi tốt nghiệp THPT diễn ra an toàn, nghiêm túc (QNO) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu vừa ký ban hành Chỉ thị 13 (ngày 28/5/2024) về tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương vào cuộc quyết liệt để Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 diễn ra an toàn, nghiêm túc. Ảnh: X.P

Theo đó, để kỳ thi trên địa bàn tỉnh Quảng Nam an toàn, nghiêm túc, minh bạch, khách quan, công bằng, chất lượng, đảm bảo đúng quy chế thi và hướng dẫn của Bộ GD-ĐT, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở GD-ĐT (cơ quan thường trực ban chỉ đạo tỉnh) chỉ đạo và kiểm tra các trường THPT, PTDTNT, Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh hoàn thành kế hoạch dạy học, đánh giá xếp loại học sinh (HS); tổ chức tốt việc ôn tập, phụ đạo, nhất là HS có học lực yếu, con em gia đình chính sách, HS ở miền núi, người dân tộc thiểu số.

Chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất đảm bảo cho kỳ thi; điều động đúng, đủ số lượng cán bộ, giáo viên tham gia coi, chấm thi; tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác thi, phổ biến quy chế thi và quán triệt tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và HS tham gia kỳ thi; phối hợp với ban đại diện cha mẹ HS tổ chức chu đáo việc đi lại, ăn, ở cho các thí sinh trong thời gian thi.

Các lực lượng hỗ trợ cho thí sinh như đoàn viên thanh niên các trường học, địa phương tham gia tiếp sức mùa thi tại huyện Phú Ninh. Ảnh: X.P

Công an tỉnh phối hợp chặt chẽ với ngành GD-ĐT triển khai các biện pháp đảm bảo an ninh cho kỳ thi, đặc biệt công tác bảo mật đề thi, vận chuyển đề, bài thi; tổ chức đảm bảo an ninh, an toàn cho các điểm thi, ban in sao đề thi, các ban chấm thi, ban phúc khảo bài thi; giữ gìn an ninh, trật tự và an toàn các địa điểm tổ chức thi; phòng chống gian lận trong kỳ thi như sử dụng kỹ thuật công nghệ cao, thi hộ; chủ động phối hợp với các ngành liên quan và các địa phương bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông trong những ngày diễn ra kỳ thi...