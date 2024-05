Nhà nước và cử tri Quảng Nam nỗ lực giải quyết những việc tồn đọng kéo dài Theo chỉ đạo của UBND tỉnh, 213 vụ việc còn tồn đọng kéo dài, gây ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân, doanh nghiệp đã được “điểm danh”. Đến nay, 193/213 vụ việc chưa giải quyết dứt điểm được các ngành, địa phương tiếp tục triển khai theo thẩm quyền.

Theo ngành chuyên môn của tỉnh, các vụ việc tồn đọng kéo dài chưa được giải quyết dứt điểm tập trung nhiều ở lĩnh vực nhà ở thương mại. Ảnh: N.Đ

Nhiều vụ việc phức tạp được giải quyết

Từ giữa năm 2023, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tiến hành rà soát, “điểm danh” các vụ việc còn tồn đọng kéo dài, báo cáo Thanh tra tỉnh tổng hợp.

Trên cơ sở đó, giao Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan nghiên cứu, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh tập trung giải quyết hoặc chỉ đạo các sở, ngành, địa phương giải quyết theo thẩm quyền.

Thanh tra tỉnh cho hay, trong số 213 vụ việc còn tồn đọng kéo dài được ngành tổng hợp, đến nay, có 20 vụ việc đã có kết quả giải quyết dứt điểm. Trong số này, ở lĩnh vực giải quyết thủ tục hành chính về đất đai có vụ việc liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong trường hợp nợ tiền sử dụng đất của các hộ dân tái định cư trên địa bàn huyện Núi Thành.

Về vướng mắc dẫn đến tồn tại kéo dài của vụ việc này, theo ngành chuyên môn, thời gian qua, Núi Thành đã bố trí đất tái định cư nhằm giải phóng mặt bằng để thực hiện nhiều công trình, dự án phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Tuy nhiên, đến nay nhiều hộ gia đình, cá nhân thuộc diện bố trí tái định cư nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Nguyên nhân chủ yếu do chưa có đầy đủ hồ sơ pháp lý về việc giao đất tái định cư, chưa thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính cho Nhà nước (chưa nộp tiền sử dụng đất)…

Tại Báo cáo số 65 ngày 9/4/2024, Thanh tra tỉnh cho biết, đối với 193 vụ việc còn lại ngành tiếp tục theo dõi, phối hợp tham mưu, kiến nghị hướng giải quyết dứt điểm. Theo phân tích của Thanh tra tỉnh, các vụ việc còn lại tập trung chủ yếu trên lĩnh vực tài nguyên - môi trường, với 154 vụ việc. Cụ thể, liên quan đến thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư có 28 vụ việc; tái định cư, di dân vùng sạt lở có 6 vụ việc. Về dự án nhà ở thương mại có 40 vụ việc. Tài chính về đất đai có 49 vụ việc; thủ tục hành chính liên quan đến đất đai có 15 vụ việc và môi trường có 5 vụ việc. Có 11 vụ việc liên quan đến tranh chấp đất đai, quản lý nhà nước về đất đai.

Ở lĩnh vực LĐ-TB&XH, có vụ việc liên quan đến vướng mắc trong thực hiện chính sách miễn, giảm tiền sử dụng đất cho người có công và thân nhân trên địa bàn TP.Tam Kỳ. Về kết quả giải quyết cụ thể, ngày 26/10/2023, UBND tỉnh đã có Công văn 7283 phân công Cục Thuế tỉnh chủ trì soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật về nội dung trên.

Trên cơ sở Tờ trình 435 ngày 15/1/2024 của Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, ngày 16/1/2024, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 02 quy định quy trình luân chuyển hồ sơ để ban hành quyết định cho phép miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với người có công trên địa bàn tỉnh.

Trong khi đó, ở lĩnh vực điều tra, tố tụng có vụ việc tố giác hành vi đập phá nhà thờ tộc Phan tại thôn Sâm Linh Tây (xã Tam Quang, Núi Thành) theo đơn của công dân ngày 14/10/2022.

Trong quá trình điều tra, do gặp nhiều khó khăn nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Núi Thành đã tiến hành tham vấn Công an tỉnh và họp liên ngành tư pháp: Cơ quan Cảnh sát điều tra - Viện Kiểm sát nhân dân - TAND huyện Núi Thành và tỉnh để bàn, đánh giá tài liệu chứng cứ, thống nhất hướng giải quyết vụ việc.

Căn cứ các Điều 36, Điều 37, khoản 7 Điều 175 Bộ luật Hình sự, ngày 18/1/2024 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Núi Thành ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự đối với nguồn tin về tội phạm nêu trên.

Tại các buổi tiếp công dân định kỳ, lãnh đạo tỉnh tiếp, cho ý kiến chỉ đạo trong việc giải quyết các vấn đề liên quan đến nhiều dự án đất nền, nhà ở thương mại trên địa bàn. Ảnh: N.Đ

Tiếp tục đôn đốc giải quyết

Ông Trần Hữu Quang - Trưởng phòng Nghiệp vụ (Thanh tra tỉnh) cho rằng, các vụ việc được “điểm danh” để trên cơ sở đó các sở, ngành, địa phương tập trung giải quyết theo chỉ đạo UBND tỉnh đều là những việc khó, phức tạp nên việc giải quyết mất nhiều thời gian; dẫn đến tồn đọng kéo dài, gây ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân, doanh nghiệp.

Để giải quyết dứt điểm các vụ việc còn lại, ngoài tháo gỡ các vướng mắc về mặt pháp lý, cần sự kiên trì, phối hợp tích cực của các ngành, địa phương liên quan. Bởi lẽ, theo phân tích cho thấy các vụ việc còn tồn tại kéo dài đến nay chưa được giải quyết dứt điểm chủ yếu liên quan đến lĩnh vực đất đai, dự án khu dân cư nhà ở thương mại.

Với kết quả giải quyết trong thời gian qua, UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện và đơn vị có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ tiếp tục tập trung rà soát, giải quyết hoặc phối hợp giải quyết theo thẩm quyền đối với các vụ việc còn vướng mắc, tồn đọng kéo dài theo chỉ đạo của UBND tỉnh và theo kết quả tổng hợp, kiến nghị của Thanh tra tỉnh.

Theo ông Trần Hữu Quang - Trưởng phòng Nghiệp vụ 1 (Thanh tra tỉnh), đối với những vấn đề có vướng mắc, tồn tại do quy định của pháp luật còn chưa rõ ràng hoặc thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp trên, UBND tỉnh yêu cầu tổng hợp, báo cáo, đề xuất theo từng lĩnh vực gửi sở, ngành thực hiện chức năng tham mưu quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực để hướng dẫn giải quyết hoặc tổng hợp, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

“UBND tỉnh giao các Sở: TN-MT, KH&ĐT, Công Thương, Xây dựng, NN&PTNT, GTVT, LĐ-TB&XH, Nội vụ chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc các sở, ngành, địa phương thực hiện, hướng dẫn, giải quyết theo thẩm quyền hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết đối với các vụ việc thuộc ngành, lĩnh vực phụ trách” - ông Quang nói.