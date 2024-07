Du lịch Quảng Nam ở đâu trên bản đồ doanh thu du lịch Việt Nam nửa đầu năm 2024? (QNO) - Doanh thu du lịch Quảng Nam trong 6 tháng đầu năm có tăng trưởng khá so với cùng kỳ nhưng vẫn còn cách xa nhóm các địa phương có doanh thu du lịch hàng đầu Việt Nam.

Du lịch là một trong những điểm sáng lớn trong phát triển kinh tế - xã hội của Quảng Nam nói riêng và cả nước nói chung trong nửa đầu năm 2024. Ảnh: Q.T

Chưa bắt kịp tốp đầu

Du lịch là điểm sáng nổi bật trong bức tranh kinh tế - xã hội của nước ta nửa đầu năm 2024. Số liệu thống kê cho thấy trong 6 tháng đầu năm 2024, Việt Nam đón hơn 8,8 triệu lượt khách quốc tế (tăng 58,4% so với cùng kỳ năm 2023) và tăng 4,1% so với cùng kỳ năm 2019. Ngành du lịch cũng đã phục vụ khoảng 66,5 triệu lượt khách du lịch nội địa. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt khoảng 436,5 nghìn tỷ đồng.



Số liệu báo cáo từ cơ quan quản lý du lịch các địa phương cho thấy có 10 tỉnh, thành phố có doanh thu du lịch vượt 10 nghìn tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm nay.

Thống kê doanh thu du lịch các tỉnh, thành phố dẫn đầu về doanh thu du lịch trong 6 tháng đầu năm 2024. Đồ họa: Q.T

Không bất ngờ khi hai trung tâm du lịch lớn nhất nước là TP.Hồ Chí Minh và Hà Nội vẫn dẫn đầu với doanh thu lần lượt đạt 92,6 nghìn tỷ đồng và 55,4 nghìn tỷ đồng, bỏ rất xa nhóm các địa phương còn lại.

Các tỉnh, thành còn lại lọt vào danh sách lần lượt gồm: Khánh Hòa, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An, Đà Nẵng, Bình Định, Kiên Giang, Bình Thuận. Có một điều khá thú vị là cả 8 địa phương này đều nằm ở khu vực ven biển và phát triển mạnh các sản phẩm du lịch biển.

Theo thống kê, nửa đầu năm 2024 Quảng Nam đón 4,6 triệu lượt khách tham quan, lưu trú du lịch. Doanh thu du lịch đạt 3.870 tỷ đồng. Thu nhập xã hội từ du lịch đạt hơn 9.000 tỷ đồng.

Hầu hết địa phương nằm trong nhóm đầu đều có mức tăng trưởng tốt so với cùng kỳ năm 2023, nên dù doanh thu du lịch Quảng Nam cũng có mức tăng trưởng khoảng 11% nhưng vẫn chưa thể đuổi kịp nhóm này.

Doanh thu chưa tương xứng với lượng khách

Một con số đáng quan tâm nữa là lượng khách quốc tế tham quan, lưu trú Quảng Nam trong 6 tháng đầu năm nay đạt khoảng 3,1 triệu lượt. Con số này nhỉnh hơn hầu hết tỉnh, thành phố nằm trong nhóm đầu nước ta về doanh thu du lịch nhưng chi tiêu mang lại không tương xứng.

Lãnh đạo UBND TP.Hội An thông tin, thời gian gần đây tuy lượng khách quốc tế đến Hội An vẫn tăng trưởng tốt nhưng chi tiêu bình quân của khách quốc tế có dấu hiệu sụt giảm nhiều so với trước khi có dịch COVID-19.

Trong khi đó, theo doanh nghiệp lữ hành, một bộ phận đáng kể du khách kể cả quốc tế lẫn nội địa đến Quảng Nam, cụ thể là Hội An nhưng không lưu trú lại địa phương khiến nguồn thu tạo ra từ nhóm khách này khá khiêm tốn.

Dù đón lượng khách quốc tế đông đảo (thuộc tốp đầu cả nước) nhưng doanh thu du lịch Quảng Nam vẫn chưa được như kỳ vọng. Ảnh: Q.T

Trong nửa cuối năm nay, Quảng Nam đang tích cực chuẩn bị cho chương trình kích cầu du lịch mùa thấp điểm (từ tháng 9-11) với chương trình "Mùa vàng xứ Quảng" kỳ vọng cải thiện khả năng đón khách của địa phương trong khoảng thời gian này, để góp phần tăng nguồn thu cho ngành du lịch.

Theo ông Nguyễn Thanh Hồng - Giám đốc Sở VH-TT&DL, thời gian qua ngành du lịch đã triển khai nhiều giải pháp để xúc tiến, kích cầu thu hút đồng bộ thị trường khách quốc tế lẫn nội địa với mong muốn tạo ra nguồn doanh thu du lịch cao. Ngoài thống kê về doanh thu thuần du lịch thì có một đặc thù là du lịch Quảng Nam đóng góp rất nhiều cho việc tạo ra thu nhập xã hội, mang lại lợi ích lớn cho cộng đồng và xã hội.