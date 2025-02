Y tế Quảng Nam phấn đấu giảm tối đa tỷ lệ mắc, tử vong do các bệnh truyền nhiễm (QNO) - Đó là mục tiêu mà UBND tỉnh Quảng Nam đặt ra trong Kế hoạch phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm ở người năm 2025.

Quảng Nam nỗ lực giảm tối đa tỷ lệ mắc và tử vong do các bệnh truyền nhiễm so với mức trung bình giai đoạn 2016 - 2020.

Theo đó, Quảng Nam nỗ lực giảm tối đa tỷ lệ mắc và tử vong do các bệnh truyền nhiễm so với mức trung bình năm giai đoạn 2016 - 2020; đảm bảo kiểm soát kịp thời, hiệu quả, bền vững các dịch bệnh truyền nhiễm, hạn chế tối đa nguy cơ bùng phát và chủ động, chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với các đại dịch hoặc các tình huống khẩn cấp về dịch bệnh trong tương lai để bảo vệ sức khỏe nhân dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

Kế hoạch cũng đặt ra mục tiêu duy trì thành quả thanh toán bại liệt, loại trừ uốn ván sơ sinh; tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ vắc xin trong Chương trình tiêm chủng mở rộng cho trẻ dưới 1 tuổi đạt ≥ 90% quy mô cấp xã; 100% đối tượng kiểm dịch y tế biên giới được giám sát, kiểm tra và xử lý y tế theo đúng quy định, phát hiện sớm và kịp thời xử lý các trường hợp mắc bệnh theo quy định, hạn chế tối đa dịch bệnh xâm nhập và lây lan...

Cán bộ CDC Quảng Nam điều tra tình hình dịch bệnh tại Nam Trà My. Ảnh: Sở Y tế cung cấp

Ngành y tế tỉnh nhận định tình hình dịch bệnh truyền nhiễm vẫn có nguy cơ xuất hiện và gia tăng trong năm 2025 cũng như những năm tiếp theo do các tác nhân gây bệnh, các chủng vi rút cúm xuất hiện, biến đổi liên tục làm giảm khả năng bảo vệ của vắc xin; nhu cầu giao thương, du lịch tăng cao, thời tiết thay đổi bất thường...

Do đó, trong Kế hoạch phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm năm 2025, Quảng Nam đề ra các mục tiêu cụ thể nhằm thực hiện phòng, chống dịch bệnh theo đúng quy định của pháp luật, đảm

bảo an ninh, an toàn xã hội và phát triển kinh tế - xã hội chung. Củng cố hoạt động của ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm các cấp; xác định hoạt động phòng, chống dịch bệnh là

nhiệm vụ thường xuyên, liên tục.

UBND tỉnh yêu cầu ngành y tế tăng cường phối hợp phát hiện, lấy mẫu và hỗ trợ chuyên môn giữa hệ dự phòng và hệ điều trị để phát hiện sớm, khống chế kịp thời, triệt để dịch bệnh.



Đối với công tác kiểm dịch y tế, UBND tỉnh yêu cầu thường xuyên cập nhật tình hình dịch bệnh truyền nhiễm mới nổi trong

nước và thế giới nhằm tổ chức thực hiện nghiêm các giải pháp phòng, chống dịch bệnh trong phạm vi quản lý, không để bị động trong công tác phòng chống dịch bệnh; tăng cường công tác truyền thông phòng, chống các dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm có nguy cơ xâm nhập vào nước ta thông qua các cửa khẩu trên

địa bàn tỉnh.

Tại các cảng biển Chu Lai, cảng biển Kỳ Hà, cửa khẩu quốc tế Nam Giang, Tây Giang, cảng hàng không Chu Lai cần thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, chặt chẽ người, tàu thuyền xuất, nhập cảnh, quá cảnh không để dịch bệnh xâm nhập vào địa phận của tỉnh...