Xã hội Quảng Nam phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2025 (QNO) - Sáng nay 25/4, UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức lễ phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2025. Sự kiện nhằm lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa trách nhiệm của mỗi cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp và cả hệ thống chính trị trong việc chung tay bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Phát động “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” sáng 25/4. Ảnh: KHÁNH LINH

Với chủ đề “Bảo đảm an toàn thực phẩm, trong đó chú trọng an toàn thực phẩm bếp ăn tập thể, dịch vụ ăn uống và thức ăn đường phố”, Tháng hành động vì an toàn thực phẩm (diễn ra từ ngày 15/4 đến 15/5) là dịp để toàn xã hội cùng nhìn lại, đánh giá những kết quả đã đạt được và thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, nguy cơ, thách thức trong công tác đảm bảo an toàn thực phẩm. Qua đó, lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa trách nhiệm của mỗi cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp và cả hệ thống chính trị trong việc chung tay bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Phát biểu tại sự kiện, ông Mai Văn Mười - Giám đốc Sở Y tế, Phó Trưởng ban Chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm tỉnh khẳng định, an toàn thực phẩm luôn là vấn đề quan trọng, có ý nghĩa đặc biệt đối với sức khỏe, chất lượng cuộc sống mỗi người dân, mỗi gia đình và sự phát triển bền vững của toàn xã hội. “Thực phẩm an toàn sẽ đóng góp to lớn cho việc cải thiện sức khỏe nâng cao chất lượng cuộc sống, góp phần nâng cao chỉ số phát triển con người (HDI). Vì vậy, được tiếp cận với thực phẩm an toàn đã trở thành quyền cơ bản đối với mỗi người” - ông Mười nhấn mạnh.

Đồng thời cho biết, thời gian qua, công tác bảo đảm an toàn thực phẩm (ATTP) luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cả hệ thống chính trị từ trung ương đến địa phương và tạo được sự chuyển biến rõ rệt. Dù vậy, vẫn còn bộc lộ nhiều bất cập, hạn chế. Tình hình ngộ độc thực phẩm trên cả nước đang có chiều hướng diễn biến phức tạp, nhất là ngộ độc thực phẩm tại các bếp ăn tập thể của các công ty, doanh nghiệp, trường học và ngộ độc thực phẩm do thức ăn đường phố; hình thức thương mại điện tử, quảng cáo thực phẩm trên nền tảng số hóa, mạng xã hội, trang thông tin điện tử đa quốc gia ngày càng phổ biến, tiềm ẩn nhiều nguy cơ và thách thức; tình trạng sản xuất hàng giả, hàng kém chất lượng ngày càng diễn biến phức tạp, khó lường.

Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất thực phẩm ký cam kết đảm bảo vệ sinh ATTP sáng 25/4. Ảnh KHÁNH LINH

Để tháng hành động đạt được mục tiêu đề ra, theo ông Mai Văn Mười, các sở, ngành, địa phương cần tập trung tăng cường, đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra, giám sát, tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, xác định trách nhiệm và hành động của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân nhằm bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm bếp ăn tập thể, dịch vụ ăn uống và thức ăn đường phố; kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân, cơ sở sản xuất, kinh doanh vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.

Các công ty, doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, đặc biệt là các công ty, doanh nghiệp có bếp ăn tập thể, cơ sở cung cấp suất ăn công nghiệp, các nhà hàng, quán ăn và các hộ kinh doanh thức ăn đường phố cần nâng cao ý thức trách nhiệm, tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm; kiểm soát chất lượng, đảm bảo nguồn gốc nguyên liệu, vệ sinh cơ sở, trang thiết bị và kiến thức, thực hành của người quản lý, người trực tiếp chế biến thực phẩm.