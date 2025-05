Quy hoạch - Đầu tư Quảng Nam phê duyệt 28 địa điểm, vị trí phát triển nhà ở theo dự án (QNO) - UBND tỉnh Quảng Nam vừa có quyết định phê duyệt danh mục địa điểm, vị trí phát triển nhà ở theo dự án trên địa bàn tỉnh.

Khu vực ven sông Trường Giang (TP.Tam Kỳ) là 1 trong 28 địa điểm, vị trí nằm trong danh mục. Ảnh minh họa: QUỐC TUẤN

Theo quyết định, có 28 địa điểm, vị trí nằm trong danh mục. Trong đó, địa phương có nhiều địa điểm, vị trí nằm trong danh mục nhất là huyện Duy Xuyên với 7 địa điểm, vị trí gồm: Khu dân cư (KDC) phía nam thị trấn Nam Phước, KDC Hòa Bình, KDC Duy Phước, KDC Nam Cửa Đại, KDC Duy Nghĩa, KDC thương mại dịch vụ Tây Cầu Chìm, KDC Nam Cửa Đại 2 (KDC thương mại dịch vụ chợ Nồi Rang).

Thị xã Điện Bàn có 6 địa điểm gồm: KDC thương mại và dịch vụ Hà Đông, KDC mới La Thọ, KDC Nông Sơn, KDC trung tâm Điện Hòa, KDC thu nhập thấp (khu 2), KDC thu nhập thấp (khu 3).

Các địa điểm, vị trí còn lại gồm: Khu đô thị (KĐT) hỗn hợp phía nam trục Nguyễn Tất Thành (TP.Tam Kỳ), KĐT ven sông Trường Giang (TP.Tam Kỳ), khu nhà ở xã hội tại dự án KDC dọc tuyến đường Điện Biên Phủ nối dài giai đoạn 1 (TP.Hội An), khu nhà ở xã hội tại dự án KĐT Cồn Tiến (TP.Hội An), 2 khu nhà ở xã hội Tam Hiệp (Núi Thành), Khu phố chợ Mộc Bài (Quế Sơn), KDC trung tâm xã Quế Xuân 1 (Quế Sơn), KĐT Chu Lai (Núi Thành), KDC Tây Yên (Phú Ninh), KDC Vạn Long (Phú Ninh), KĐT Tân Phú (Phú Ninh), KDC Bắc Hòa Bình (Phú Ninh), KDC Tam Dân (Phú Ninh), KDC Đại An (Đại Lộc).

UBND tỉnh giao các sở, ngành, địa phương liên quan hướng dẫn các nhà đầu tư quan tâm nghiên cứu, lập đề xuất thực hiện dự án và triển khai các quy trình, thủ tục lựa chọn nhà đầu tư, thực hiện dự án theo đúng quy định hiện hành của pháp luật và hướng dẫn của UBND tỉnh.