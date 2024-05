Quy hoạch - Đầu tư Quảng Nam ra thời hạn giải ngân kế hoạch vốn 5 dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội (QNO) - Ngày 7/5/2024, UBND tỉnh có Công văn số 3217 yêu cầu các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn các dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Công trường đúc các khối Haro chuẩn bị thi công Kè khẩn cấp bờ biển Cửa Đại từ UBND Cẩm An đến An Bàng

UBND tỉnh yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh khẩn trương đẩy nhanh tiến độ đấu thầu, thi công, giải ngân kế hoạch vốn dự án "đầu tư xây mới, nâng cấp, cải tạo và mua sắm trang thiết bị cho 76 trạm y tế tuyến xã" và dự án "đầu tư xây mới, nâng cấp, cải tạo 05 trung tâm y tế tuyến huyện".

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình NN&PTNT đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân kế hoạch vốn dự án "Kè chống xói lở khẩn cấp bờ biển Cửa Đại đoạn từ UBND phường Cẩm An đến khu vực An Bàng, TP.Hội An" và dự án "Sửa chữa, nâng cấp các hồ chứa nước (hồ 3/2, Nước Rin, Đập Quang, Đá Chồng)".

UBND huyện Nam Trà My khẩn trương đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn dự án "Kè bảo vệ khu dân cư Bằng La, xã Trà Leng, huyện Nam Trà My".

Theo Sở KH-ĐT, tổng giải ngân của Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội tại Quảng Nam đến hết ngày 31/01/2024 khoảng 45,2% (hơn 277,82 tỷ đồng).

UBND tỉnh ra thời hạn các dự án trên phải đảm bảo giải ngân toàn bộ kế hoạch vốn trước ngày 31/12/2024. Nếu phát sinh các khó khăn, vướng mắc, báo cáo cấp thẩm quyền xem xét, giải quyết.