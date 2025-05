Giáo dục - Việc làm Quảng Nam sẵn sàng cho kỳ thi tuyển sinh lớp 10 Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập năm học 2025 - 2026 của Quảng Nam sẽ diễn ra vào các ngày 3, 4 và 5/6 tới. Thời gian qua, toàn ngành đã tích cực triển khai công tác chuẩn bị, sẵn sàng cho kỳ thi được tổ chức thành công.

Lãnh đạo, giáo viên các trường THPT và THCS dự hội nghị tuyển sinh lớp 10. Ảnh: XUÂN PHÚ

Chuẩn bị chu đáo

Lần đầu tiên sau hơn 10 năm, Quảng Nam mới trở lại tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập. Theo ông Thái Viết Tường - Giám đốc Sở GD-ĐT, đây là kỳ thi sẽ đối mặt với nhiều khó khăn, nhất là diễn ra trong bối cảnh chuẩn bị sáp nhập xã, phường, tỉnh, chấm dứt hoạt động cấp huyện.

Dù vậy, với sự quan tâm chỉ đạo của UBND tỉnh cùng sự phối hợp chặt chẽ, đầy trách nhiệm của các sở, ngành, UBND cấp huyện, đến nay công tác chuẩn bị cho kỳ thi được triển khai thực hiện chu đáo, chặt chẽ theo đúng kế hoạch đề ra.

Về phía ngành GD-ĐT cũng đã chủ động chuẩn bị từ khá sớm. Ngay từ giữa tháng 4, Sở GD-ĐT tổ chức hội nghị tuyển sinh 10 với sự tham gia của tất cả hiệu trưởng, cán bộ làm công tác tuyển sinh của các trường THPT, THCS và trưởng phòng GD-ĐT các địa phương.

Qua đó, giúp lãnh đạo nhà trường và thầy cô giáo nắm rõ các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của các cấp liên quan đến kỳ thi; các quy định về công tác tuyển sinh vào lớp 10, công tác tổ chức kỳ thi.

Đáng chú ý, để phục vụ kỳ thi ngành đã triển khai hệ thống tuyển sinh để sử dụng trong các khâu, từ việc đăng ký dự thi trực tuyến đến bố trí các hội đồng coi thi, phòng thi, đánh số báo danh, làm phách, nhập điểm, xét trúng tuyển…

Qua thực tế tổ chức cho học sinh (HS) đăng ký dự thi trực tuyến đã tạo điều kiện thuận lợi cho các em trong việc đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng.

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập diễn ra vào các ngày 3, 4 và 5/6. HS dự thi vào trường THPT công lập và Trường PTDTNT THPT tỉnh thi tuyển 3 môn Toán, Văn, Tiếng Anh; thi vào Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm và chuyên Lê Thánh Tông thi tuyển 3 môn chung Toán, Văn, Tiếng Anh và môn chuyên.

Năm đầu tiên tổ chức kỳ thi tuyển lớp 10 nên đề thi được nhiều người quan tâm, làm sao nội dung đề thi đảm bảo chất lượng, phù hợp với đối tượng dự thi trong toàn tỉnh (tránh tình trạng như một số địa phương trên cả nước từng gặp phải như đề thi khó dẫn đến quá nhiều HS bị điểm liệt, không tuyển đủ chỉ tiêu).

Vì vậy, Sở GD-ĐT đã tổ chức khảo sát chất lượng học tập ở 3 môn Ngữ văn, Toán và Tiếng Anh (cũng là 3 môn thi tại kỳ thi sắp tới) của HS lớp 9 năm học 2024 - 2025 cả tỉnh nhằm nắm bắt chất lượng học tập thực tế.

Trên cơ sở đó, các nhà chuyên môn sẽ phân tích kết quả để có giải pháp điều chỉnh nội dung, cấu trúc đề thi đảm bảo phù hợp với HS tất cả vùng miền. Đồng thời việc lựa chọn nhân sự hội đồng ra đề thi, công tác phản biện đề thi cũng được ngành quan tâm.

“Lần đầu tiên Quảng Nam tổ chức thi tuyển sinh vào lớp 10 thay vì xét tuyển như hơn 12 năm qua nên chắc chắn sẽ gặp nhiều khó khăn, thách thức. Vì vậy, thời gian qua toàn ngành tập trung triển khai công tác chuẩn bị chu đáo về mọi mặt.

Đến nay, công tác chuẩn bị đã hoàn thành, sẵn sàng cho kỳ thi được diễn ra an toàn, nghiêm túc, chất lượng, mang lại một kỳ tuyển sinh công bằng, đánh giá đúng chất lượng học tập của HS. Qua đó mở ra cơ hội học lớp 10 đối với những em có học lực tốt hơn, đáp ứng sự kỳ vọng của quý bậc phụ huynh, các em HS và toàn xã hội” - ông Thái Viết Tường nói.

Đảm bảo kỳ thi an toàn

Theo Sở GD-ĐT, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho học trò tham gia kỳ thi tuyển sinh lớp 10 sắp tới, cả tỉnh sẽ thành lập tổng cộng 60 hội đồng coi thi đặt tại tất cả các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập năm học 2025 - 2026 của Quảng Nam sẽ diễn ra vào các ngày 3, 4 và 5/6 tới. Trong ảnh: Đón học sinh vào lớp 10 tại lễ khai giảng Trường THPT Phan Bội Châu (Tam Kỳ). Ảnh: XUÂN PHÚ

Với tinh thần HS dự thi vào trường THPT gần nhất trong cùng địa bàn cấp huyện, có 49 trường THPT được chọn làm điểm thi, trong đó có 4 điểm thi lớp 10 chuyên tại Hội An (2) và Tam Kỳ (2).

Tuy nhiên, do số lượng HS đăng ký dự thi quá nhiều nên phải sử dụng thêm 11 trường THCS có điều kiện cơ sở vật chất đảm bảo tại một số địa phương để tổ chức điểm thi, ưu tiên cho HS đang học tại trường nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các em đi lại.

Một trong những yêu cầu quan trọng nhằm đảm bảo cho kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đó là công tác an ninh, an toàn ở tất cả các khâu. Sở GD-ĐT khẳng định, vấn đề bảo mật từ khâu ra đề thi, in sao, đóng gói, vận chuyển, bảo quản đề thi, đến tổ chức thi, làm phách, chấm bài thi, tất cả đều được tổ chức theo quy trình bảo mật chặt chẽ của một kỳ thi quốc gia.

Theo phương án của sở, đề thi sẽ được vận chuyển từ địa điểm sao in đến tất cả các hội đồng coi thi trên địa bàn tỉnh theo nhiều tuyến vận chuyển khác nhau, có sự áp tải, giám sát của lực lượng công an. Đề thi, bài thi trong các ngày thi được bảo quản tại phòng riêng biệt ở hội đồng coi thi, có lực lượng công an bảo vệ 24/24 giờ theo đúng quy định.

Quy mô kỳ thi tuyển sinh lớp 10 sắp tới khá lớn với hơn 18.000 HS dự thi tại 60 điểm thi trên địa bàn trải rộng từ miền núi đến đồng bằng đòi hỏi nỗ lực và cộng đồng trách nhiệm của các cấp, ngành, địa phương.

Theo kế hoạch, sẽ có gần 3.600 người tham gia làm nhiệm vụ tại kỳ thi, bao gồm lãnh đạo, thư ký hội đồng coi thi, giám thị, trật tự viên, nhân viên phục vụ, y tế, lực lượng công an, thanh tra của ngành GD-ĐT. Cạnh đó, có hơn 700 cán bộ, giáo viên được điều động làm công tác chấm thi.