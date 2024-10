Xã hội Quảng Nam sơ tán hơn 18.000 người khỏi khu vực nguy hiểm do ảnh hưởng bão số 6 (QNO) - Đến 6 giờ sáng nay 27/10, Quảng Nam đã sơ tán hơn 4.400 hộ với hơn 18.000 nhân khẩu ra khỏi khu vực nguy hiểm do ảnh hưởng của bão số 6.

Xã đảo Tân Hiệp (Cù Lao Chàm, TP.Hội An) vào 5 giờ sáng nay 27/10 đã có gió cấp 8. Ảnh: THẾ HÙNG

Theo Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Nam, đêm qua 26/10, các địa phương trong tỉnh có mưa, mưa vừa, mưa to.

Tổng lượng mưa từ 19 giờ ngày 25/10 đến 5 giờ ngày 27/10 một số trạm ghi nhận được bao gồm: Phước Thành (Phước Sơn) 94mm; Trà Giáp (Bắc Trà My) 83,8mm; Điện Ngọc (Điện Bàn) 83,8mm; Trà Don (Nam Trà My) 81,8mm; Tam Trà (Núi Thành) 75,2mm; Trà Vân (Nam Trà My) 73,8mm; Phước Công (Phước Sơn) 71mm; các địa phương còn lại lượng mưa dưới 70mm.

Ngành chức năng phối hợp giúp dân chống bão. Ảnh: T.C

Dự báo từ sáng nay đến 1 giờ ngày 29/10, các địa phương trong tỉnh có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa tại các địa phương vùng núi phía tây bắc tỉnh phổ biến từ 100 - 200mm, có nơi hơn 300mm; các địa phương vùng núi phía tây nam và vùng đồng bằng phổ biến từ 150 - 300mm, có nơi hơn 400mm.

Trong 48 đến 72 giờ tới, mưa có xu hướng giảm dần, các địa phương trong tỉnh có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to, lượng mưa phổ biến từ 10 - 30mm, có nơi hơn 50mm.

Ghe thuyền của người dân neo đậu tại âu thuyền Hồng Triều (Duy Xuyên). Ảnh: V.T

Đến nay, toàn tỉnh có hơn 4.400 hộ với hơn 18.000 nhân khẩu của các địa phương: Duy Xuyên, Phước Sơn, Đại Lộc, Hiệp Đức, Tam Kỳ, Tiên Phước, Hội An, Nam Trà My, Phú Ninh đã được sơ tán. Các địa phương vẫn đang tiếp tục triển khai sơ tán, di dời dân ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Theo báo cáo của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, đơn vị đang phối hợp sơ tán 210 hộ/836 nhân khẩu của các xã Tr’Hy, Ga Ry, Ch’Ơm của huyện Tây Giang có nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn theo án của địa phương.

[VIDEO] - Sóng lớn, gió mạnh tại Cù Lao Chàm vào sáng nay 27/10: