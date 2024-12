An ninh trật tự Quảng Nam: Tạm giam hai đối tượng náo loạn phòng trọ, đánh người (QNO) - Ngày 25/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tiên Phước cho hay vừa khởi tố hai đối tượng để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích và hủy hoại tài sản.

Hai đối tượng C. và T. tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp

Đơn vị này đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với T.L.Đ.C. (SN 2006; trú Tiên Cảnh, Tiên Phước) về tội “Cố ý gây thương tích” và tội “Hủy hoại tài sản”. Đồng thời thi hành lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối N.V.T. (SN 2007, trú tại Tiên Cảnh) về tội “Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khỏe cho người khác”.

Trước đó, xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân giữa C. và H.T.Đ. (SN 2007, trú xã Tiên Lãnh, Tiên Phước), chiều 30/10, C. rủ T. đến phòng trọ của H.T.Đ. (thuộc thị trấn Tiên Kỳ, huyện Tiên Phước).

Tại đây, C. dùng mũ bảo hiểm, thớt gỗ, loa, điện thoại và dao đánh, còn T. dùng tay, chân đánh H.T.Đ. gây thương tích. Sau đó, C. đập hư hỏng 1 điện thoại Iphone XS Max của H.T.Đ. Nạn nhân được đưa đến Trung tâm Y tế huyện điều trị.

Qua điều tra, xác minh vụ việc, ngày 13/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can đối với hai đối tượng C. và T..

Đối tượng T.L.Đ.C. trước đây từng bị xử phạt vi phạm hành chính cảnh cáo về hành vi cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khỏe cho người khác và xử phạt tiền 2,5 triệu đồng về hành vi trộm cắp tài sản, song vẫn tiếp tục vi phạm pháp luật.