Xã hội Quảng Nam tăng cường bảo đảm an toàn giao thông đối với xe ô tô đưa đón học sinh (QNO) - Ngày 11/6, Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh gửi văn bản đề nghị các cơ quan thành viên căn cứ chức năng, nhiệm vụ nghiêm túc triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Nam tại Công văn 4216 ngày 10/6 về việc tăng cường thực hiện các nhiệm vụ bảo đảm an toàn giao thông đối với xe ô tô đưa đón học sinh.

Quảng Nam yêu cầu tăng cường bảo đảm an toàn giao thông đối với xe ô tô đưa đón học sinh. Ảnh: L.T

Theo Công văn 4216 của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở GTVT, Sở GD-ĐT căn cứ đề nghị của Bộ GTVT tại Công văn 6022 ngày 6/6 về việc tăng cường thực hiện các nhiệm vụ bảo đảm an toàn giao thông đối với xe ô tô đưa đón học sinh, để chủ động phối hợp triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ theo thẩm quyền, đúng quy định.

Công an tỉnh, Sở GTVT chỉ đạo lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý nghiêm hành vi vi phạm trong hoạt động vận tải hành khách; đặc biệt quan tâm kiểm tra, xử lý vi phạm đối với các phương tiện xe ô tô đưa đón học sinh.

Ban An toàn giao thông tỉnh chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan thành viên và Ban An toàn giao thông các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục triển khai quyết liệt các giải pháp nhằm tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ và an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh trong tình hình mới, theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và các kế hoạch của UBND tỉnh.