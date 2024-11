Xã hội Quảng Nam tăng cường phòng chống đuối nước đối với trẻ em (QNO) - UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành công văn về tăng cường phòng chống đuối nước đối với trẻ em, học sinh trên địa bàn tỉnh.

Mới đây nhất (ngày 16/11/2024) một nhóm học sinh Trường THCS Quế Châu rủ nhau ra sông Ly Ly (thuộc địa bàn xã Quế Châu, huyện Quế Sơn) để tắm và có 2 em tử vong.

Nhằm chủ động phòng ngừa tai nạn đuối nước đối với trẻ em, học sinh trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể tỉnh, chủ tịch UBND cấp huyện tiếp tục quán triệt, chỉ đạo quyết liệt và tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước, nâng cao vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, người đứng đầu trong việc đảm bảo an toàn cho trẻ em, giảm tối đa tình trạng trẻ em bị tử vong do tai nạn đuối nước.

Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, kịp thời triển khai các biện pháp nhằm giảm thiểu tình trạng trẻ em, học sinh tử vong do tai nạn đuối nước, nhất là trong thời điểm mùa mưa bão. Thực hiện rà soát, lập bản đồ cảnh báo kịp thời các địa điểm có nguy cơ gây tai nạn đuối nước tại địa phương; triển khai các biện pháp phòng ngừa, khắc phục.

Toàn tỉnh đẩy mạnh công tác truyền thông, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân, cơ sở giáo dục về phòng chống tai nạn đuối nước trẻ em, học sinh. Tuyên truyền, vận động gia đình giám sát chặt chẽ con em mình, chủ động đưa con đi học bơi và học kỹ năng an toàn trong môi trường nước.

Công an Quảng Nam chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương đẩy mạnh công tác tuần tra, kiểm soát, đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy. Đồng thời sẵn sàng lực lượng, phương tiện kịp thời tham gia cứu nạn, cứu hộ khi có yêu cầu, giảm đến mức thấp nhất thiệt hại trong các vụ tai nạn đuối nước.