Giao thông - Xây dựng Quảng Nam tăng cường sử dụng vật liệu xây dựng không nung Chủ tịch UBND tỉnh vừa yêu cầu các sở ban ngành, UBND cấp huyện, các doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng (VLXD) không nung trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện hiệu quả chương trình phát triển vật liệu xây không nung (VLXKN) tại Việt Nam đến năm 2030 theo phê duyệt tại Quyết định Quyết định số 2171 ngày 23/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

Trong đó, tăng cường kiểm soát tỷ lệ sử dụng VLXKN trong quá trình lập, thẩm định, phê duyệt và triển khai các dự án đầu tư xây dựng theo thẩm quyền.

Đến năm 2025, các công trình xây dựng được đầu tư bằng nguồn vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công, tỷ lệ sử dụng VLXKN so với tổng lượng vật liệu xây tại tại TP.Tam Kỳ, TP.Hội An phải sử dụng tối thiểu 70%, tại các huyện, thị xã phải sử dụng tối thiểu 50%; các công trình xây dựng từ 9 tầng trở lên phải sử dụng tối thiểu 80% VLXKN so với tổng lượng vật liệu xây, trong đó ưu tiên sử dụng cấu kiện nhẹ, kích thước lớn.

Đến năm 2030, các công trình xây dựng được đầu tư bằng nguồn vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công, sử dụng 100% VLXKN so với tổng lượng vật liệu xây; các công trình xây dựng từ 9 tầng trở lên phải sử dụng tối thiểu 90% VLXKN so với tổng lượng vật liệu xây.

Sở Xây dựng có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tăng cường tuyên truyền, phổ biến các chính sách liên quan đến phát triển sản xuất và sử dụng VLXKN, chỉ đạo sử dụng VLXKN trong các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh. Đồng thời khẩn trương hoàn thành công tác lập, thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt Đề án phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021-2030, định hướng đến năm 2050.