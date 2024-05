Xã hội Quảng Nam tăng cường thực hiện các giải pháp phòng, chống tai nạn đuối nước cho trẻ em (QNO) - UBND tỉnh Quảng Nam ngày 17/5 có văn bản yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường thực hiện các giải pháp phòng, chống tai nạn đuối nước cho trẻ em, đặc biệt trong dịp nghỉ hè sắp đến.

Theo đó, các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện nghiêm một số nhiệm vụ trọng tâm của Chương trình phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2030. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, kịp thời triển khai các biện pháp nhằm giảm thiểu tình trạng trẻ em tử vong do tai nạn đuối nước.





Truyền thông về phòng chống đuối nước cho trẻ em. Ảnh: B.Q.N

Công an tỉnh chỉ đạo các lực lượng chức năng, công an các cấp tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa; chỉ đạo công an các cấp phối hợp với các trường học tổ chức tuyên truyền cho trẻ em những kỹ năng về phòng, chống đuối nước.

Sở LĐ-TB&XH chủ trì phối hợp với Sở GD-ĐT, Tỉnh đoàn, các địa phương tổ chức chiến dịch truyền thông cụ thể, chi tiết, sâu rộng về phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em.

Sở GD-ĐT chỉ đạo các trường học tăng cường công tác truyền thông, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục, các bậc phụ huynh và học sinh trong việc phòng, chống đuối nước cho học sinh. 100% trường học cho học sinh ký cam kết “Không tự ý đi bơi, lội nước khi không có người lớn đi cùng”. Đồng thời phối hợp chặt chẽ với gia đình trong việc quản lý, giáo dục học sinh phòng, chống đuối nước; tuyên truyền vận động gia đình đưa con em đi học bơi và học kỹ năng an toàn trong môi trường nước; quản lý, giám sát con em trong thời gian không đến trường, đặc biệt là dịp nghỉ hè…