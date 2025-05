Xã hội Quảng Nam tặng danh hiệu “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu” năm 2024 cho 10 địa phương (QNO) - Ngày 12/5, UBND tỉnh Quảng Nam quyết định tặng danh hiệu “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu” năm 2024 cho 10 địa phương.

Nông dân phường Cẩm Châu (TP.Hội An) hướng dẫn du khách cưỡi trâu. Ảnh: HÀ SẤU

Theo đó, 10 địa phương được UBND tỉnh tặng danh hiệu này gồm: Phường Cẩm Châu (TP.Hội An), thị trấn Hương An (huyện Quế Sơn), thị trấn Trung Phước (huyện Quế Sơn), xã Tiên Phong (huyện Tiên Phước), xã Bình Đào (huyện Thăng Bình), xã Đại Thạnh (huyện Đại Lộc), thị trấn Núi Thành (huyện Núi Thành), xã Điện Phước (thị xã Điện Bàn), xã Phước Năng (huyện Phước Sơn), phường An Xuân (TP.Tam Kỳ).

Theo Nghị định số 86 ngày 7/12/2023 của Chính phủ, có 5 tiêu chuẩn để đánh giá “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu” gồm: Thực hiện tốt các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội được giao; đời sống kinh tế ổn định và từng bước phát triển; đời sống văn hóa tinh thần lành mạnh, phong phú; môi trường an toàn thân thiện, cảnh quan sạch đẹp; chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.